38 थानों में पुलिस की नई पहल, एक जगह मिलेगा ‘हिस्ट्रीशीटरों का रेकार्ड’

MP News:एमपी के भोपाल शहर में अपराध पर तेजी से नकेल कसने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट एक नई पहल शुरू कर रहा है। नए साल 2026 से हर थाने में एक विशेष हिस्ट्रीशीटर डायरेक्टरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें शहर के सभी पुराने और नए हिस्ट्रीशीटरों का पूरा आपराधिक रेकार्ड और मौजूदा स्थिति की जानकारी होगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर अपराधियों का डेटा एक जगह तैयार किया है।