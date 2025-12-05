38 थानों में पुलिस की नई पहल, एक जगह मिलेगा ‘हिस्ट्रीशीटरों का रेकार्ड’

(Photo Source- Patrika)
MP News:एमपी के भोपाल शहर में अपराध पर तेजी से नकेल कसने और पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट एक नई पहल शुरू कर रहा है। नए साल 2026 से हर थाने में एक विशेष हिस्ट्रीशीटर डायरेक्टरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें शहर के सभी पुराने और नए हिस्ट्रीशीटरों का पूरा आपराधिक रेकार्ड और मौजूदा स्थिति की जानकारी होगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर अपराधियों का डेटा एक जगह तैयार किया है।
यह डायरेक्टरी एक जनवरी से चारों जोन के सभी 38 थानों में उपलब्ध रहेगा। इसमें 64 पुराने और 47 नए हिस्ट्रीशीटरों का रेकॉर्ड होगा। वहीं गुंडा फाइलों की कुल संख्या 798 है उसका भी विवरण रहेगा। डिजिटल फॉर्म भी तैयार डायरेक्टरी को डिजिटल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पुलिस मोबाइल या कंह्रश्वयूटर पर तुरंत किसी भी बदमाश की जानकारी निकाल सकें। इसे सभी थानों चौकियों और महत्वपूर्ण पुलिस इकाइयों को दिया जाएगा।
डायरेक्टरी में हर थाने के हिस्ट्रीशीटर का नाम, फोटो, पता, पुराने केस, आपराधिक प्रवृत्ति और किस तरह के अपराधों में वह सक्रिय रहा है, जैसी जानकारी होगी। इससे किसी भी संदिग्ध या अपराधी की पहचान कुछ ही सेकंड में की जा सकेगी। वहीं नए पदस्थ थानेदारों और पुलिसकर्मियों को भी अपने थाना क्षेत्र के बदमाशों की तत्काल जानकारी मिल जाएगी। इससे बदमाशों को पकडऩे और कार्रवाई करने में तेजी आएगी।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अक्सर अपराधी थानों की सीमाएं बदलकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस डायरेक्टरी से वे किसी भी थाने की नजरों से नहीं बच पाएंगे। डायरेक्टरी में अपराधियों पर दर्ज मुकदमों की संख्या, गिरफ्तारी की जानकारी और उन पर किस स्तर की निगरानी रखी जा रही है यह सब दर्ज होगा।
