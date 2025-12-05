भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट, टिकट प्राइस भी हुआ तय

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (Metro Rail Corporation) के पास भोपाल के लिए इस समय सात रैक है। गुरुवार की बैठक में इनमें से तीन रैक को चलाने के लिए तैयार रखने का कहा गया है। तीन-तीन कोच की रैंक में प्रति रैंक 270 यात्री आ सकेंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रैंक बढ़ाएंगे। इंदौर की तरह संख्या घटती है तो रैक व समय घटाया जाएगा इंदौर में यात्री नहीं मिलने पर मेट्रो का टाइम-टेबल भी संशोधित किया गया है। यात्री कम होने के कारण अब संचालन का समय सीमित हो गया है। अब भी ऑनलाइन टिकट की सुविधा पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। टिकट काउंटर से ही टिकट लेना होता है। (MP News)