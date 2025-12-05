भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट, टिकट प्राइस भी हुआ तय

bhopal metro update (Patrika.com)
Bhopal Metro Fare: भोपाल मेट्रो का कमर्शियल रन (Bhopal Metro Commercial Run) शुरू होने की चर्चाओं के बीच भोपाल में भी इंदौर की तरह ही किराया रखने पर सहमति बनी है। बोर्ड में किराए का प्रस्ताव पहले से ही लागू है। गुरुवार को मेट्रो कमर्शियल रन की तैयारियों को लेकर बैठक भी हुई। इसमें इस किराए की मैन्युअली व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। प्रति स्टेशन शुरुआत में पांच-पांच टिकट काउंटर रखे जाएंगे। ऑटोमेटिक टिकट फेयर सिस्टम के लिए कंपनी तय होने के बाद तय होगा इनमें से कितने चालू रखने और बंद करने है। (MP News)
मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम किराया 80 रुपए तय है। ये राशि पूरे 30 किमी के कॉरिडोर के लिए है। 6.22 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अधिकतम किराया 30 रुपए तय है। इसके बाद पहले दो स्टेशनों के बीच सफर के लिए 10 रुपए लिए जाएंगे, जबकि इसके बाद पांच स्टेशनों के बीच सफर के लिए 15 रुपए का किराया बढ़ेगा। किराए में शुरुआती 75 फीसदी और 50 फीसदी की भारी छूट दी जाएगी। इससे शुरुआती दो स्टेशन के लिए दस रुपए व पूरे कॉरिडोर के लिए 15 रुपए में यात्रा हो जाएगी।
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (Metro Rail Corporation) के पास भोपाल के लिए इस समय सात रैक है। गुरुवार की बैठक में इनमें से तीन रैक को चलाने के लिए तैयार रखने का कहा गया है। तीन-तीन कोच की रैंक में प्रति रैंक 270 यात्री आ सकेंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रैंक बढ़ाएंगे। इंदौर की तरह संख्या घटती है तो रैक व समय घटाया जाएगा इंदौर में यात्री नहीं मिलने पर मेट्रो का टाइम-टेबल भी संशोधित किया गया है। यात्री कम होने के कारण अब संचालन का समय सीमित हो गया है। अब भी ऑनलाइन टिकट की सुविधा पूरी तरह से शुरू नहीं हुई। टिकट काउंटर से ही टिकट लेना होता है। (MP News)
