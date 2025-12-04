इंतजार खत्म…प्लेटफॉर्म पर दौड़ेगी ‘मेट्रो’, पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण

राज्य सरकार इसके ऑपरेशन शुरू होने की तारीख तय करेगी। राज्य सरकार ने मेट्रो रेल कारपोरेशन से ट्रेन संचालन को लेकर काम कब पूरा करने की डेडलाइन तय करने का कहा। मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करना है, लेकिन अभी केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन के नीचे रोड समेत एम्स से डीआरएम तक के स्टेशन के काम बाकी है। काम पूरा नहीं होने की स्थिति में संचालन संकट में आ जाएगा। सरकार ने कारपोरेशन को 15 अक्टूबर तक की समय सीमा दी थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की केंद्र सरकार से इस बारे में चर्चा भी हुई थी, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया।