इंतजार खत्म…प्लेटफॉर्म पर दौड़ेगी ‘मेट्रो’, पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे समय के बाद मेट्रो के कमर्शियल रन की तारीख तय हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो हमारी मेट्रो ट्रेन 13 दिसंबर तक पटरी पर आ जाएगी। मेट्रो रेल कंपनी ने इसकी घोषणा कर दी है। प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द पीएम ऑफिस उद्घाटन समारोह का आमंत्रण भेजने जा रही है।
संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी इंदौर प्रोजेक्ट की तर्ज पर भोपाल मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सरकार ने साफ किया है कि मेट्रो रेल संचालन के लिए भोपाल को कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) की मंजूरी मिल गई है। मेट्रो रेल के इंजीनियर अरविंद सोनी के अनुसार हमें मंजूरी मिल गई है। अब मेट्रो संचालन के लिए अब स्थितियां देखी जा रही है। अंदरूनी बैठकें की जा रही है।
राज्य सरकार इसके ऑपरेशन शुरू होने की तारीख तय करेगी। राज्य सरकार ने मेट्रो रेल कारपोरेशन से ट्रेन संचालन को लेकर काम कब पूरा करने की डेडलाइन तय करने का कहा। मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करना है, लेकिन अभी केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन के नीचे रोड समेत एम्स से डीआरएम तक के स्टेशन के काम बाकी है। काम पूरा नहीं होने की स्थिति में संचालन संकट में आ जाएगा। सरकार ने कारपोरेशन को 15 अक्टूबर तक की समय सीमा दी थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की केंद्र सरकार से इस बारे में चर्चा भी हुई थी, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया।
भोपाल मेट्रो संचालन को मंजूरी देने नव नियुक्त सीएमआरएस नीलाभ्र सेनगुप्ता ने निरीक्षण किया था। 13 नवंबर से 15 नवंबर तक तीन दिन चले निरीक्षण में नए सिरे से पूरे प्रोजेक्ट को समझा था। इसी दौरान मेट्रो के लिए फंड देने वाले यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की टीम ने भी निरीक्षण किया था। गौरतलब है कि मेट्रो प्रोजेक्ट में अलग-अलग कामों के लिए 32 ठेकेदार तय किए हुए हैं।
