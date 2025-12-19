एमपी की 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को गंभीर रोग, जांच में सामने आई सच्चाई

Anemia- मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अरबों रुपए फूंके जा रहे हैं लेकिन आम लोगों को इसका ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि प्रदेश की लाखों महिलाएं और बच्चे बीमार हैं। वे एनीमिया यानि खून की कमी से ग्रस्त हैं। यह हाल तब हैं कि जबकि प्रदेश में भी एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं के बेहतर शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। जांच में सामने आया ​कि प्रदेश की 3 लाख से ज्यादा गर्भवती म​हिलाएं एनीमिक हैं। बच्चों के हाल तो बेहद खराब हैं। अभियान में 35 लाख से ज्यादा बच्चे एनीमिक पाए गए। इधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश में एनीमिया मुक्ति के लिए जोरदार कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि अभियान में लगातार 2 तिमाही से मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है।