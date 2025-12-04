4 दिसंबर 2025,

भोपाल

329 पुलिसकर्मियों पर केस, सरकार ने दी जानकारी !

MP News: विधानसभा में विधायक बाला बच्चन के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 04, 2025

(Photo Source- Patrika)

(Photo Source- Patrika)

MP News: मध्यप्रदेश में कानून के रखवाले यानी पुलिसकर्मी भी कानून तोडऩे, अपराध करने में पीछे नहीं। पिछले दो साल में विभिन्न थानों में पदस्थ 329 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा भोपाल शहर में 48 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर ग्वालियर जिला है। इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद लूट, चोरी और वाहन चोरी जैसे अपराध घटने के बजाय बढ़ोतरी हुई है।

पेश किया गया चालान

विधानसभा में विधायक बाला बच्चन के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी। इसमें बताया गया कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज 61 प्रकरणों में अभी विवेचना चल रही है, जबकि 259 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है।

इनमें ज्यादा प्रकरण भोपाल शहर, ग्वालियर, इंदौर, गुना, सिवनी, बालाघाट में दर्ज हुए हैं। अशोकनगर, आगर मालवा, उमरिया, ङ्क्षडडोरी, पांढुर्ना, भोपाल देहात, मऊगंज, मैहर, श्योपुर और सीधी में एक भी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ।

इतने है प्रकरण

भोपाल शहर -48
ग्वालियर- 27
सिवनी -18
इंदौर शहर और देहात -17-17
गुना- 17
बालाघाट- 13

04 Dec 2025 05:44 pm

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

