अयोध्या बायपास में बिना पेड़ कटाई अनुमति के काम शुरू करने की कलेक्टर को शहर के पर्यावरणविदों ने की है शिकायत



भोपाल. अयोध्या बायपास पर पेड़ कटाई की अनुमति के बिना निर्माण शुरू करने के मामले में कलेक्टर के पास शिकायत पहुंची है। इसमें बताया गया कि जब पेड़ कटाई का निर्णय नहीं हो पाया तो सिर्फ ठेकेदार के दबाव में काम क्यों शुरू किया गया। शिकायतकर्ता मोहम्मद फराज का कहना है कि पेड़ कटाई की अनुमति नहीं मिलती है तो यहां किए काम का भुगतान कौन करेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह ने मामले को दिखाने के संबंधित एसडीएम को तय किया है। गौरतलब है अयोध्या बायपास को दस लेन किया जाना है। इसके लिए आठ हजार पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है। कटाई का प्रस्ताव एसीएस की कमेटी में लंबित है। मामले में एनएच के अफसर अपना प्रजेंटेशन दे चुके हैं। आठ हजार पेड़ों के एवज में करीब 40 हजार पौधों का रोपण करने की बात कह रहे हैं। प्रजेंटेशन में बताया है कि पौधरोपण कहां करेंगे।