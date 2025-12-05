5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सावधान! अगले 4 दिन हाड़ जमा देगी सर्दी, 3-4 डिग्री तक गिर सकता है पारा

Cold Wave Alert: दिसंबर की ठिठुरन अब और तीखी होने जा रही है। मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है। आज से तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह धुंध और ठंडी हवाओं से सावधान रहें।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 05, 2025

cold wave alert temperature drop mp weather

cold wave alert in mp (फोटो- Patrika.com)

MP Weather: दिसंबर की शुरुआत से ही शहर में सर्दी का दौर जारी है, हालांकि बुधवार से हवा का रुख उत्तर पूर्वी होने के कारण न्यूनतम तापमान में तकरीबन ढाई डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह राहत ज्यादा नहीं है। शुक्रवार से सर्दी का दौर बढ़ने की संभावना है, साथ ही अगले तीन चार दिन में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। ऐसे में तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। (Cold Wave Alert)

सुबह धुंध, ढाई डिग्री बढ़ा तापमान

शहर में गुरुवार को मौसम का मिजाज शुष्क रहा। सुबह धूप के साथ धुंध भी रही। 7:30 बजे तक विजिबिलिटी एक हजार मीटर के आसपास थी। दिन में धूप भी खिलती रही, लेकिन शाम होते ही हवा का रुख धीरे-धीरे उत्तरी होने लगा इसके कारण फिर मौसम सर्द नजर आया। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 24.8 और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में एक ही दिन में 2.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

आगे गिरावट का ट्रेंड, 3 से 4 डिग्री तक गिरावट

मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे का कहना है कि एक बार फिर उत्तरी विंड पैटर्न (northern wind pattern) सेट होने की संभावना है। इसके कारण आने वाले तीन चार दिन फिर अच्छी सर्दी दिखाई दे सकती है। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। जो मध्यभारत में प्रेरित चक्रवात बना था, वह भी अब कमजोर हो गया है, इससे उत्तरी हवा सीधी आएगी, इससे तापमान में फिर गिरावट हो सकती है। (Cold Wave Alert)

ये भी पढ़ें

200 से ज्यादा घरों पर गरजेगा बुलडोजर, बनेगा 18 मीटर चौड़ा फोरलेन
रतलाम
bulldozer action ratlam city fourlane construction road widening mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 06:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सावधान! अगले 4 दिन हाड़ जमा देगी सर्दी, 3-4 डिग्री तक गिर सकता है पारा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट, टिकट प्राइस भी हुआ तय

bhopal metro fare commercial run date mp news
भोपाल

कहीं राधे-राधे तो कहीं जयश्रीराम की गूंज

भोपाल

अयोध्या बायपास में बिना पेड़ कटाई अनुमति के काम शुरू करने की कलेक्टर को शहर के पर्यावरणविदों ने की है शिकायत

bhopal lucknow economic corridor
भोपाल

329 पुलिसकर्मियों पर केस, सरकार ने दी जानकारी !

(Photo Source- Patrika)
भोपाल

इंतजार खत्म…प्लेटफॉर्म पर दौड़ेगी ‘मेट्रो’, पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण

भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.