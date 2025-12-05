सावधान! अगले 4 दिन हाड़ जमा देगी सर्दी, 3-4 डिग्री तक गिर सकता है पारा

शहर में गुरुवार को मौसम का मिजाज शुष्क रहा। सुबह धूप के साथ धुंध भी रही। 7:30 बजे तक विजिबिलिटी एक हजार मीटर के आसपास थी। दिन में धूप भी खिलती रही, लेकिन शाम होते ही हवा का रुख धीरे-धीरे उत्तरी होने लगा इसके कारण फिर मौसम सर्द नजर आया। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 24.8 और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में एक ही दिन में 2.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।