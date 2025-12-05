एमपी में जहां आईटी पार्क का कॉल सेंटर होना था…वहां पर मिला नर्सिंग कॉलेज, CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

यह खुलासा गुरुवार को विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (CAG) के उद्यमों पर मार्च 2023 को समाप्त रिपोर्ट में हुए हैं। बताया गया कि जबलपुर आइटी पार्क में नोकनिल फार्मा को जमीन दे दी गई। अनुबंध में उसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर निर्माण करना बताया। निरीक्षण में दवाओं के भंडारण मिला। जबलपुर में ही साई ग्राफिक्स को बीपीओ, कॉल सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग संबंधी गतिविधियां संचालित करना थीं, लेकिन वहां स्मिता कॉलेज ऑफ नर्सिंग मिला। भोपाल आइटी पार्क में ग्रीन सर्फर फर्म को एलईडी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिश्रण का विनिर्माण करना था। यहां एलईडी बल्बों की असेंबलिंग होते हुए मिली।