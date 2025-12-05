5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भोपाल

Indigo की 550 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, फंसे यात्री- ‘न पानी, न खाना’

Indigo Airlines: राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते इंडिगो एयरलाइंस ने गुरुवार रात 8:30, बेंगलुरु, रात 10:00 बजे दिल्ली एवं रात 3:00 बजे पुणे जाने वाली अपनी डायरेक्ट फ्लाइट को कैंसिल कर दिया।

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 05, 2025

(फोटो सोर्स: X हैंडल)

(फोटो सोर्स: X हैंडल)

Indigo Airlines: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों भारी अव्यवस्था से जूझ रही है। बीते चार दिनों से उड़ानों में लगातार देरी और रद्द होने की घटनाओं ने यात्रियों का गुस्सा चरम पर पहुंचा दिया है। अकेले 550 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जिससे दिल्ली, हैदराबाद, गोवा और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति बन गई।

इंडिगो एयरलाइंस ने भोपाल में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक साथ अपनी तीन उड़ानों को निरस्त कर दिया। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। किसी प्रकार का कोई विकल्प मौजूद नहीं होने के कारण यात्रियों ने ट्रेन सेवाओं का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। कई यात्री सड़क मार्ग से ही अपनी मंजिल के लिए रवाना हुए।

नहीं दी जानकारी

राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते इंडिगो एयरलाइंस ने गुरुवार रात 8:30, बेंगलुरु, रात 10:00 बजे दिल्ली एवं रात 3:00 बजे पुणे जाने वाली अपनी डायरेक्ट फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। इसकी सूचना सभी हवाई यात्रियों को उनके मोबाइल नंबर पर भेजी गई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने दावा किया कि इंडिगो एयरलाइंस ने इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी।

खराब होगा न्यू ईयर का प्लान

इंडिगो एयरलाइंस ने पूरे मामले को तकनीकी खराबी का हवाला देकर पल्ला झाडऩे की कोशिश की है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी अनेक उड़ानों को बगैर किसी कारण के निरस्त किया है जिसके चलते यात्रियों में भारी आक्रोश है। बात करें भोपाल की तो न्यू ईयर का प्रोग्राम बनाने के लिए कई परिवार अभी से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए इंडिगो एवं एयर इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट में बुकिंग तलाश कर रहे थे। अचानक बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने के चलते न्यू ईयर का प्रोग्राम भी खटाई में पड़ गया है।

खबर शेयर करें:

05 Dec 2025 10:49 am

