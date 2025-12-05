Indigo की 550 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, फंसे यात्री- ‘न पानी, न खाना’

इंडिगो एयरलाइंस ने पूरे मामले को तकनीकी खराबी का हवाला देकर पल्ला झाडऩे की कोशिश की है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी अनेक उड़ानों को बगैर किसी कारण के निरस्त किया है जिसके चलते यात्रियों में भारी आक्रोश है। बात करें भोपाल की तो न्यू ईयर का प्रोग्राम बनाने के लिए कई परिवार अभी से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए इंडिगो एवं एयर इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट में बुकिंग तलाश कर रहे थे। अचानक बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने के चलते न्यू ईयर का प्रोग्राम भी खटाई में पड़ गया है।