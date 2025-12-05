भोपाल को मिलेगा एक और ‘रेलवे स्टेशन’, कई ट्रेनों को मिलेगा हॉल्ट

निशातपुरा स्टेशन बनने से करोंद, लालघाटी, गांधी नगर, अयोध्या नगर, आनंद नगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आसानी होगी। जिन लोगों को भोपाल स्टेशन पहुंचने के लिए अधिक समय और दूरी तय करनी पड़ती थी। उन्हें अब थोड़ी राहत मिलेगी। स्टेशन में पार्किंग, टिकटिंग और सुरक्षा व्यवस्था का काम अंतिम चरण में है। जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।



जानकारी के अनुसार, जबलपुर-सोमनाथ एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस का हॉल्ट निशातपुरा स्टेशन पर होगा। वहीं, आने वाले समय में विंध्याचल, राज्यरानी, जयपुर-चेन्नई एक्सप्रेस, अजमेर-हैदराबाद एक्सप्रेस, इंदौर-हावड़ा, इंदौर-राजेंद्र नगर, बिलासपुर एक्सप्रेस, झांसी-इटारसी पैसेंजर और भोपाल-बीना मेमू ट्रेनों को हॉल्ट दिया जाएगा। जिससे भोपाल और रानी कमलापति स्टेशनों पर ट्रैफिक का दवाब कम होगा।