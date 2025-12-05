5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भोपाल

भोपाल को मिलेगा एक और ‘रेलवे स्टेशन’, कई ट्रेनों को मिलेगा हॉल्ट

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल को चौथे रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने जा रही है। जनवरी 2026 से निशातपुरा स्टेशन शुरु हो जाएगा।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 05, 2025

nishatpura railway station

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को रेलवे एक और बड़ी सौगात देने जा रहा है। जनवरी 2026 में निशातपुरा स्टेशन शुरु कर दिया जाएगा। जिसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यहां पर दो ट्रेनों को हॉल्ट भी दिया जाएगा। जिससे भोपाल, रानी कमलापति और बैरागढ़ स्टेशनों पर ट्रैफिक का दवाब काम होगा।

भोपाल का चौथा रेलवे स्टेशन बनेगा निशातपुरा

निशातपुरा स्टेशन बनने से करोंद, लालघाटी, गांधी नगर, अयोध्या नगर, आनंद नगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आसानी होगी। जिन लोगों को भोपाल स्टेशन पहुंचने के लिए अधिक समय और दूरी तय करनी पड़ती थी। उन्हें अब थोड़ी राहत मिलेगी। स्टेशन में पार्किंग, टिकटिंग और सुरक्षा व्यवस्था का काम अंतिम चरण में है। जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, जबलपुर-सोमनाथ एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस का हॉल्ट निशातपुरा स्टेशन पर होगा। वहीं, आने वाले समय में विंध्याचल, राज्यरानी, जयपुर-चेन्नई एक्सप्रेस, अजमेर-हैदराबाद एक्सप्रेस, इंदौर-हावड़ा, इंदौर-राजेंद्र नगर, बिलासपुर एक्सप्रेस, झांसी-इटारसी पैसेंजर और भोपाल-बीना मेमू ट्रेनों को हॉल्ट दिया जाएगा। जिससे भोपाल और रानी कमलापति स्टेशनों पर ट्रैफिक का दवाब कम होगा।

इंदौर-रतलाम जाने वालों का समय बचेगा

मालवा-ओवरनाइट एक्सप्रेस समेत चार से ज्यादा ट्रेनों के स्टॉपेज भोपाल स्टेशन पर हैं। भविष्य में इन ट्रेनों का हॉल्ट निशातपुरा तक सीमित किया जाता है तो इनके इंजन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधे इंदौर, उज्जैन और रतलाम जा सकेगी। अभी तो यह स्थिति है कि भोपाल में इंजन की दिशा बदलने में आधे घंटे के करीब का समय व्यर्थ होता है। जो कि निशातपुरा में हॉल्ट देने से बचाया जा सकेगा। अभी भोपाल में भोपाल रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर स्टेशन हैं। निशातपुरा स्टेशन बनने से मुख्य स्टेशनों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।

हालांकि, संत हिरदाराम नगर स्टेशन यानी बैरागढ़ में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। कार्य पूरा होते ही यहां पर भी ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ेंगे।

Published on:

05 Dec 2025 01:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल को मिलेगा एक और 'रेलवे स्टेशन', कई ट्रेनों को मिलेगा हॉल्ट

