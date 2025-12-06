मौसम का मिजाज: अगले 48 घंटे पड़ेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर जैसे बनेंगे हालत

मौसम विभाग के अनुसार, हिमालयी क्षेत्रों में नया वेस्टर्न डिस्टरबेस सक्रिय हो चुका है। इसके असर से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड का दौर और तेज होने की संभावना है। भोपाल में भी अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे शीतलहर (MP cold wave alert) जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी हवाओं का रुख अगले दो से तीन दिनों तक यथास्थिति में रहने की संभावना है। ऐसे में प्रदेशभर में पारा लगातार नीचे जा सकता है।