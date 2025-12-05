5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदा

रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की बढ़ेगी लंबाई, जनवरी से रुकेंगी सभी बड़ी ट्रेनें

MP News: अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन को हाई-टेक बनाया जा रहा है। प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने का काम शुरू, जिससे अब 26 बोगियों वाली ट्रेनें आसानी से रुक सकेंगी।

2 min read
Google source verification

हरदा

image

Akash Dewani

Dec 05, 2025

harda railway station platform extension work Amrit Bharat Yojana mp news

harda railway station platform extension work (Patrika.com)

Platform Extension Work: अमृत भारत योजना के तहत स्थानीय हरदा रेलवे स्टेशन (Harda Railway Station) को करोड़ों की लागत से आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें रेलवे प्लेटफार्म नंबर एक को मुख्य प्लेटफार्म बनाया जाएगा, ताकि सभी बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज किया जा सके।

इसी क्रम में इस प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने का काम गुरुवार से शुरू हो गया। जेसीबी की मदद से रेल पटरियों को उखाड़ने का काम किया जा रहा है। इससे प्लेटफार्म की लंबाई के साथ-साथ चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आगामी जनवरी माह तक प्लेटफार्म बढ़ाने का काम पूरा करने का समय दिया है। (mp news)

रैंक पाइंट की दो लूप लाइनों को हटाने का काम शुरू

जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा अमृत भारत योजना (Amrit Bharat Yojana) के तहत रेलवे स्टेशन क्षेत्र में करीब 32 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जिसमें रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक की लंबाई बढ़ाने का काम भी शामिल है।

वर्तमान में यह प्लेटफार्म आरपीएफ थाने के पास ही बना हुआ है। जिसके कारण बड़ी ट्रेनों का स्टॉपज यहां नहीं हो पाता है। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा इटारसी रेलवे स्टेशन की तर्ज पर इसे भी मुख्य प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने आठ महीने पहले यहां बने रेलवे माल गोदाम को तुड़वा दिया था।

हटाई जा रही लूप और बाजू वाली लाइन

वहीं अब रैक पाइंट पर लगने वाली मालगाड़ी की लूप रेलवे लाइन और बाजू वाली लाइन को हटाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने के साथ ही उसे आरपीएफ थाने के पास से जोड़ा जा सके।

यह पटरी रेलवे डबल फाटक तक की उखाड़ी जाएगी। ये दोनों रेलवे लाइन हटने के बाद डाउन में दो रेलवे लाइन रह जाएंगी। अभी तक लूप लाइन की दो लाइनें मिलाकर चार थी। आरपीएफ थाने से लेकर रेलवे डबल फाटक के करीब तक लगभग 200 मीटर लंबाई बढ़ाई जाएगी।

इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की टेस्टिंग शुरू

रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के साथ-साथ ट्रेनों का संचालन भी कम्प्यूटराइज्ड करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए लगभग 1.5 करोड़ की लागत से नया कंट्रोल पैनल रूम बनाया गया है। जिसमें मशीनें फिट हो गई हैं। जिसके टेस्टिंग का काम चल रहा है।

नया प्लेटफार्म तैयार होने पर कंट्रोल पैनल रूम नए भवन से इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी चालू हो जाएगा। वहीं रेलवे प्लेटफार्म नंबर एक पर चल रहे कंट्रोल पैनल रूम को बंद कर दिया जाएगा। नए पैनल से सिग्नलों का संचालन होगा। अभी तक कंट्रोल पैनल से ही सिग्नलों को चालू बंद किया जाता है।

अब प्लेटफार्म के नीचे नहीं खड़ी होंगी ट्रेनों की बोगियां

उल्लेखनीय है कि सालों से प्लेटफार्म दो पर ही सभी बड़ी ट्रेनों को खड़ा किया जाता है। लेकिन इस प्लेटफार्म की भी लंबाई कम होने से पीछे की तीन बोगियां प्लेटफार्म से नीचे ही खड़ी होती हैं। इसी तरह प्लेटफार्म नंबर एक पर बड़ी ट्रेन को खड़ा करने पर आधी ट्रेन ही प्लेटफार्म पर आती है।

बाकी की बोगियां प्लेटफार्म से बाहर खड़ी होने से यात्रियों को चढ़ने-उतरने में परेशानियां होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग और महिलाएं परेशान होती हैं। लेकिन अब प्लेटफार्म नंबर एक की लंबाई बढ़ाने से यहां पर 26 बोगियों की ट्रेनें आसानी से खड़ी हो सकेंगी। साथ ही यात्रियों को नए रेलवे फुटओवरब्रिज से ऊपर जाने और उतरने के लिए दो लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा रेलवे पार्सल ऑफिस के ऊपर रेस्टोरेंट, प्रथम श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय की व्यवस्था रहेगी. ताकि यात्रियों को भोजन, नाश्ता, चाय-काफी सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां मिलेंगी। (mp news)

ये भी पढ़ें

Breaking: MP के सरकारी शिक्षक के ‘3 घरों’ पर EOW का छापा, करोड़ों की कमाई का खुलासा
सीधी
EOW Raid Government Teacher Abhimanyu Singh Properties sidhi mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की बढ़ेगी लंबाई, जनवरी से रुकेंगी सभी बड़ी ट्रेनें

बड़ी खबरें

View All

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेन में सवार होकर मुंबई गए 3 दोस्त रहस्यमयी ढंग से लापता, तलाश में जुटी दो राज्यों की पुलिस

MP News
हरदा

एमपी में 98 लाख की ड्रग्स जब्त, छोटे जिलों में नशे का बड़ा कारोबार

harda
हरदा

एमपी में कलेक्टर से गुस्साए दो विधायक बंद गेट के ऊपर चढ़कर नीचे कूदे, मच गया हड़कंप

Two MLAs climbed over the gate and jumped in Harda
हरदा

17 साल बाद भी नहीं लगे उद्योग, 179 एकड़ जमीन सूनी, रोजगार को तरस रहे युवा

industries government land unused employment crisis mp news
हरदा

निर्माणाधीन पुल की दीवार ढहने से मलबे में दबे 3 मजदूर, विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

Harda Bridge Wall Collapse
हरदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.