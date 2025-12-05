रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की बढ़ेगी लंबाई, जनवरी से रुकेंगी सभी बड़ी ट्रेनें

बाकी की बोगियां प्लेटफार्म से बाहर खड़ी होने से यात्रियों को चढ़ने-उतरने में परेशानियां होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग और महिलाएं परेशान होती हैं। लेकिन अब प्लेटफार्म नंबर एक की लंबाई बढ़ाने से यहां पर 26 बोगियों की ट्रेनें आसानी से खड़ी हो सकेंगी। साथ ही यात्रियों को नए रेलवे फुटओवरब्रिज से ऊपर जाने और उतरने के लिए दो लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा रेलवे पार्सल ऑफिस के ऊपर रेस्टोरेंट, प्रथम श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय की व्यवस्था रहेगी. ताकि यात्रियों को भोजन, नाश्ता, चाय-काफी सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां मिलेंगी। (mp news)