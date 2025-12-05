रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की बढ़ेगी लंबाई, जनवरी से रुकेंगी सभी बड़ी ट्रेनें

harda railway station platform extension work (Patrika.com)
Platform Extension Work: अमृत भारत योजना के तहत स्थानीय हरदा रेलवे स्टेशन (Harda Railway Station) को करोड़ों की लागत से आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें रेलवे प्लेटफार्म नंबर एक को मुख्य प्लेटफार्म बनाया जाएगा, ताकि सभी बड़ी ट्रेनों का स्टॉपेज किया जा सके।
इसी क्रम में इस प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने का काम गुरुवार से शुरू हो गया। जेसीबी की मदद से रेल पटरियों को उखाड़ने का काम किया जा रहा है। इससे प्लेटफार्म की लंबाई के साथ-साथ चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आगामी जनवरी माह तक प्लेटफार्म बढ़ाने का काम पूरा करने का समय दिया है। (mp news)
जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा अमृत भारत योजना (Amrit Bharat Yojana) के तहत रेलवे स्टेशन क्षेत्र में करीब 32 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जिसमें रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक की लंबाई बढ़ाने का काम भी शामिल है।
वर्तमान में यह प्लेटफार्म आरपीएफ थाने के पास ही बना हुआ है। जिसके कारण बड़ी ट्रेनों का स्टॉपज यहां नहीं हो पाता है। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा इटारसी रेलवे स्टेशन की तर्ज पर इसे भी मुख्य प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने आठ महीने पहले यहां बने रेलवे माल गोदाम को तुड़वा दिया था।
वहीं अब रैक पाइंट पर लगने वाली मालगाड़ी की लूप रेलवे लाइन और बाजू वाली लाइन को हटाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाने के साथ ही उसे आरपीएफ थाने के पास से जोड़ा जा सके।
यह पटरी रेलवे डबल फाटक तक की उखाड़ी जाएगी। ये दोनों रेलवे लाइन हटने के बाद डाउन में दो रेलवे लाइन रह जाएंगी। अभी तक लूप लाइन की दो लाइनें मिलाकर चार थी। आरपीएफ थाने से लेकर रेलवे डबल फाटक के करीब तक लगभग 200 मीटर लंबाई बढ़ाई जाएगी।
रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के साथ-साथ ट्रेनों का संचालन भी कम्प्यूटराइज्ड करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए लगभग 1.5 करोड़ की लागत से नया कंट्रोल पैनल रूम बनाया गया है। जिसमें मशीनें फिट हो गई हैं। जिसके टेस्टिंग का काम चल रहा है।
नया प्लेटफार्म तैयार होने पर कंट्रोल पैनल रूम नए भवन से इलेक्ट्रानिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी चालू हो जाएगा। वहीं रेलवे प्लेटफार्म नंबर एक पर चल रहे कंट्रोल पैनल रूम को बंद कर दिया जाएगा। नए पैनल से सिग्नलों का संचालन होगा। अभी तक कंट्रोल पैनल से ही सिग्नलों को चालू बंद किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि सालों से प्लेटफार्म दो पर ही सभी बड़ी ट्रेनों को खड़ा किया जाता है। लेकिन इस प्लेटफार्म की भी लंबाई कम होने से पीछे की तीन बोगियां प्लेटफार्म से नीचे ही खड़ी होती हैं। इसी तरह प्लेटफार्म नंबर एक पर बड़ी ट्रेन को खड़ा करने पर आधी ट्रेन ही प्लेटफार्म पर आती है।
बाकी की बोगियां प्लेटफार्म से बाहर खड़ी होने से यात्रियों को चढ़ने-उतरने में परेशानियां होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग और महिलाएं परेशान होती हैं। लेकिन अब प्लेटफार्म नंबर एक की लंबाई बढ़ाने से यहां पर 26 बोगियों की ट्रेनें आसानी से खड़ी हो सकेंगी। साथ ही यात्रियों को नए रेलवे फुटओवरब्रिज से ऊपर जाने और उतरने के लिए दो लिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा रेलवे पार्सल ऑफिस के ऊपर रेस्टोरेंट, प्रथम श्रेणी का यात्री प्रतीक्षालय की व्यवस्था रहेगी. ताकि यात्रियों को भोजन, नाश्ता, चाय-काफी सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां मिलेंगी। (mp news)
