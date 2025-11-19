एमपी में 98 लाख की ड्रग्स जब्त, छोटे जिलों में नशे का बड़ा कारोबार

इसी तरह से हरदा सिटी पुलिस ने सोमवार शाम को रन्हाई रोड से एमडी ड्रग के साथ पकड़े गए आरोपी पंकेश झंवर की निशानदेही पर छोटी हरदा निवासी महेश उर्फ पप्पू खिलेरी के दबिश देकर 341 ग्राम पावडर जब्त किया। इसकी कीमत 68 लाख रूपए है। आरोपी फरार है,जिसकी तलाश जारी है। दोनों मामलों में 98 लाख का एमडी पावडर जब्त किया है। पुलिस दोनों ही मामलों में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उनसे नशे के कारोबार के नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश कर रही है।