एमपी में 98 लाख की ड्रग्स जब्त, छोटे जिलों में नशे का बड़ा कारोबार

Two accused arrested with MD drugs worth Rs 98 lakh
mp news: मध्यप्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और प्रदेश के छोटे जिलों में भी लोगों तक नशा पहुंच रहा है। हालांकि हर दूसरे दिन पुलिस नशे के सौदागरों पर कार्रवाई भी कर रही है लेकिन इसके बावजूद नशे का कारोबार जारी है। इसी बीच हरदा जिले में भी सिटी और सिराली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों से 98 लाख रूपए का एमडी पावडर जब्त किया है।
एसपी शशांक ने बताया कि सिराली आमासेल रोड पर आरोपी विनोद पिता फूलचंद पाटीदार उम्र 39 साल निवासी मूयर नगर मूसाखेडी इंदौर से 149 ग्राम एमडी पावडर जब्त किया। इसकी कीमत 30 लाख रूपए है। आरोपी ने पूछताछ में देवास जिले के करणावत निवासी फिरदोस पठान के माध्यम से राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी सलमान लाला से मादक पदार्थ लाना बताया है।
इसी तरह से हरदा सिटी पुलिस ने सोमवार शाम को रन्हाई रोड से एमडी ड्रग के साथ पकड़े गए आरोपी पंकेश झंवर की निशानदेही पर छोटी हरदा निवासी महेश उर्फ पप्पू खिलेरी के दबिश देकर 341 ग्राम पावडर जब्त किया। इसकी कीमत 68 लाख रूपए है। आरोपी फरार है,जिसकी तलाश जारी है। दोनों मामलों में 98 लाख का एमडी पावडर जब्त किया है। पुलिस दोनों ही मामलों में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उनसे नशे के कारोबार के नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश कर रही है।
