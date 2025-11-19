Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदा

एमपी में 98 लाख की ड्रग्स जब्त, छोटे जिलों में नशे का बड़ा कारोबार

mp news: राजस्थान के प्रतापढ़ से जुड़ रहे नशे के कारोबार के तार, दो अलग अलग मामलों में दो आरोपियों से जब्त हुई ड्रग्स...।

less than 1 minute read
Google source verification

हरदा

image

Shailendra Sharma

Nov 19, 2025

harda

Two accused arrested with MD drugs worth Rs 98 lakh

mp news: मध्यप्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और प्रदेश के छोटे जिलों में भी लोगों तक नशा पहुंच रहा है। हालांकि हर दूसरे दिन पुलिस नशे के सौदागरों पर कार्रवाई भी कर रही है लेकिन इसके बावजूद नशे का कारोबार जारी है। इसी बीच हरदा जिले में भी सिटी और सिराली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों से 98 लाख रूपए का एमडी पावडर जब्त किया है।

राजस्थान से जुड़े नशे के कारोबार के तार

एसपी शशांक ने बताया कि सिराली आमासेल रोड पर आरोपी विनोद पिता फूलचंद पाटीदार उम्र 39 साल निवासी मूयर नगर मूसाखेडी इंदौर से 149 ग्राम एमडी पावडर जब्त किया। इसकी कीमत 30 लाख रूपए है। आरोपी ने पूछताछ में देवास जिले के करणावत निवासी फिरदोस पठान के माध्यम से राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी सलमान लाला से मादक पदार्थ लाना बताया है।

हरदा में पकड़ाई एमडी ड्रग्स

इसी तरह से हरदा सिटी पुलिस ने सोमवार शाम को रन्हाई रोड से एमडी ड्रग के साथ पकड़े गए आरोपी पंकेश झंवर की निशानदेही पर छोटी हरदा निवासी महेश उर्फ पप्पू खिलेरी के दबिश देकर 341 ग्राम पावडर जब्त किया। इसकी कीमत 68 लाख रूपए है। आरोपी फरार है,जिसकी तलाश जारी है। दोनों मामलों में 98 लाख का एमडी पावडर जब्त किया है। पुलिस दोनों ही मामलों में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर उनसे नशे के कारोबार के नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश कर रही है।

ये भी पढ़ें

कैफे में बैठे थे कपल, अचानक घुसे नकाबपोश बदमाश और मचा तांडव, देखें वीडियो
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 07:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / एमपी में 98 लाख की ड्रग्स जब्त, छोटे जिलों में नशे का बड़ा कारोबार

बड़ी खबरें

View All

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कलेक्टर से गुस्साए दो विधायक बंद गेट के ऊपर चढ़कर नीचे कूदे, मच गया हड़कंप

Two MLAs climbed over the gate and jumped in Harda
हरदा

17 साल बाद भी नहीं लगे उद्योग, 179 एकड़ जमीन सूनी, रोजगार को तरस रहे युवा

industries government land unused employment crisis mp news
हरदा

निर्माणाधीन पुल की दीवार ढहने से मलबे में दबे 3 मजदूर, विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

Harda Bridge Wall Collapse
हरदा

भाजपा में सियासी हलचल, अपनी ही नप अध्यक्ष के खिलाफ BJP पार्षद, कांग्रेस के कनेक्शन पर दिया जबाव

नई बिजली राहत योजना से सियासी टकराव बढ़ा (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
हरदा

आदेश जारी …अब Online अटेंडेंस नहीं लगाई तो कटेगी ‘नवंबर की सैलरी’

फोटो सोर्स: पत्रिका
हरदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.