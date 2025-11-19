कैफे में बैठे थे कपल, अचानक घुसे नकाबपोश बदमाश और मचा तांडव, देखें वीडियो

Bhopal Cafe Attack: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर जमकर तांडव मचाया। नकाबपोश बदमाशों ने एक कैफे में जमकर तोड़फोड़ की है। घटना भोपाल के मिसरोद इलाके के मैजिक कैफे की है जहां 20 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने उत्पात मचाया है। कैफे में हुई तोड़फोड़ की घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है और इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

देखें वीडियो-