भोपाल

कैफे में बैठे थे कपल, अचानक घुसे नकाबपोश बदमाश और मचा तांडव, देखें वीडियो

Bhopal Cafe Attack: कैफे में लाठी-डंडों से लैस होकर पहुंचे बदमाशों ने की जमकर तोड़फोड़...सीसीटीवी फुटेज वायरल..।

Nov 19, 2025
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Nov 19, 2025

bhopal

Bhopal Magic Cafe Attacks Destroyed by Masked Mob 44 Seconds

Bhopal Cafe Attack: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर जमकर तांडव मचाया। नकाबपोश बदमाशों ने एक कैफे में जमकर तोड़फोड़ की है। घटना भोपाल के मिसरोद इलाके के मैजिक कैफे की है जहां 20 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने उत्पात मचाया है। कैफे में हुई तोड़फोड़ की घटना कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है और इसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
देखें वीडियो-

कैफे में बैठे थे कपल तभी पहुंचे बदमाश

कैफे में तोड़फोड़ की घटना मंगलवार की रात की है। तब मिसरोद इलाके के मैजिक स्पॉट कैफे में हथियारों से लैस होकर 15-20 बदमाश घुसे और बिना किसी से कुछ बातचीत किए तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहा है कि जिस वक्त बदमाश तोड़फोड़ करने के लिए कैफे में घुसे तब कैफे में कस्टमर भी थे और कपल भी बैठे थे। जैसे ही तोड़फोड़ हुई तो कस्टमर और कपल सहम गए और डर कर कैफे से बाहर भाग गए।

पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी

तोड़फोड़ करने आए सभी आरोपी नकाब पहने हुए थे जिसके कारण उनकी पहचान नहीं हो पाई है। जिस तरह से बदमाश तोड़फोड़ करते हुए वीडियो में दिख रहे हैं उससे साफ है कि उनकी मंशा लूटपाट करने की नहीं थी। कैफे के संचालक सक्षम गिरि कैफे में हुई घटना को लेकर कोई ठोस वजह नहीं बता पाए हैं। पुलिस के मुताबिक एफआईआर में उन्होंने दो-तीन संदेहियों के नाम लिखवाए गए हैं जिनमें से दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।



19 Nov 2025 04:33 pm

19 Nov 2025 04:32 pm

