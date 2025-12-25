25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी सरकार की 32 वेबसाइट्स पर हैकर्स का अटैक, डार्कवेब के जरिए बनाया निशाना

MP News: मध्यप्रदेश सरकार की 32 वेबसाइटों को हैकर्स ने निशाना बनाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 25, 2025

mp news

फोटो- एआई जनरेटेड

MP News: मध्यप्रदेश सरकार की 32 वेबसाइट्स पर हैकर्स के द्वारा रैनसमवेयर अटैक का मामला सामने आया है। जिसमें हैकर्स के द्वारा डार्क वेब से जीरो-डे वलनरेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया और साइटों पर अटैक कर दिया। साइट्स पर अटैक की जानकारी लगते ही मध्यप्रदेश कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (एमपी सर्ट) ने 48 घंटे में वेबसाइटों को रिकवर कर लिया।

जीरो-डे-वलनरेबिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ

जब वेबसाइटों के हैक होने की पड़ताल हुई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हैकर्स ने जीरो-डे-वलनरेबिलिटी सॉफ्टवेयर की खामी का इस्तेमाल करके साइट पर हमला कर दिया। प्रभावित वेबसाइटों का आंकलन किया गया तो संख्या जाकर 32 पहुंच गई। जिसमें 21 ऐप भी शामिल थे।

इधर, एमपीएसईडीसी और एमसर्ट के अधिकारियों ने दावा किया है कि साइबर अटैक से साइटों को बचा लिया गया है। विभाग इसके भविष्य के लिए बड़े खतरे की तरह देख रहा है।

क्या है रैनसमवेयर अटैक

आसान भाषा में समझें तो यदि आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर खोलें और अचानक एप्लीकेशन या फाइलें बंद मिलें। उसमें न फोटो खुलें, न ही जरूरी कागजात और न ही सिस्टम काम करें। आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखे कि अगर डेटा वापस चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। इसे ही आप रैनसमवेयर अटैक समझ सकते हैं।

ये एक ऐसा साइबर हमला है जो कि चुपचाप सिस्टम में घुसकर आपकी फाइलों में सेंध लगा देता है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ये किसी अनजान लिंक या किसी अन ट्रस्टेड ईमेल पर क्लिक करने से होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 02:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी सरकार की 32 वेबसाइट्स पर हैकर्स का अटैक, डार्कवेब के जरिए बनाया निशाना

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बहन पकड़ना जरा… मुझे टॉयलेट जाना है, 15 दिन के मासूम को सहयात्री की गोद में देकर गायब हो गई मां

MP News
भोपाल

लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 10 लाख तक इलाज कराएगी सरकार! आयुष्मान जैसी योजना लाने की तैयारी

Medical Treatment Scheme
भोपाल

Atal Bihari Vajpayee का चौंकाने वाला सच, PM बनने से पहले साइकिल पर घूमे, यही था उनका असली घर…

Atal Bihari Vajpayee jayanti 2025
भोपाल

एमपी में कटेंगे ’32 हजार’ बिजली कनेक्शन, वजह है सरकारी छूट

electricity connections
भोपाल

मेडिकल स्टूडेंट्स ने सीखा डिजिटल डिटॉक्स का मंत्र

भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.