एमपी सरकार की 32 वेबसाइट्स पर हैकर्स का अटैक, डार्कवेब के जरिए बनाया निशाना

आसान भाषा में समझें तो यदि आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर खोलें और अचानक एप्लीकेशन या फाइलें बंद मिलें। उसमें न फोटो खुलें, न ही जरूरी कागजात और न ही सिस्टम काम करें। आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखे कि अगर डेटा वापस चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। इसे ही आप रैनसमवेयर अटैक समझ सकते हैं।



ये एक ऐसा साइबर हमला है जो कि चुपचाप सिस्टम में घुसकर आपकी फाइलों में सेंध लगा देता है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि ये किसी अनजान लिंक या किसी अन ट्रस्टेड ईमेल पर क्लिक करने से होता है।



