21 फरवरी को जुटेंगे प्रदेशभर के कर्मचारी, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दी चेतावनी

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में गुरुवार को चतुर्थ श्रेणी, आउटसोर्स और सफाई कर्मियों की एक गेट मीटिंग आयोजित की गई। यह बैठक 21 फरवरी को होने वाले प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारी के सिलसिले में बुलाई गई थी। संघ के प्रांताध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शन में नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, स्थाई कर्मी, कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मध्याह्न भोजन रसोइया और आशा-उषा कार्यकर्ता सहित प्रदेशभर के हजारों कर्मचारी अंबेडकर मैदान में जुटेंगे।