21 फरवरी को जुटेंगे प्रदेशभर के कर्मचारी, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दी चेतावनी

statewide employees protest 21 february 15 point demands ambedkar maidan
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में गुरुवार को चतुर्थ श्रेणी, आउटसोर्स और सफाई कर्मियों की एक गेट मीटिंग आयोजित की गई। यह बैठक 21 फरवरी को होने वाले प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारी के सिलसिले में बुलाई गई थी। संघ के प्रांताध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शन में नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, स्थाई कर्मी, कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मध्याह्न भोजन रसोइया और आशा-उषा कार्यकर्ता सहित प्रदेशभर के हजारों कर्मचारी अंबेडकर मैदान में जुटेंगे।
कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि अंशकालिक और दैनिक वेतन भोगियों को नियमित कर्मचारियों का दर्जा देकर शासकीय सुविधाएं दी जाएं। कोटवारों की सेवा भूमि उनके नाम करने और आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये निर्धारित कर पीएफ की सुविधा देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। जेपी अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि आउटसोर्स कर्मियों को पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है। पीएफ की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
नेताओं ने मांग की है कि भर्ती एजेंसी के माध्यम से न होकर शासकीय व्यवस्था से हो और उत्तर प्रदेश व हरियाणा की तर्ज पर 'आउटसोर्स आयोग' का गठन किया जाए। मीटिंग में लोक वेतन कर्मचारी संघ के महामंत्री गौरी शंकर मालवीय, जिला अध्यक्ष राम सेन, कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर भार्गव सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग