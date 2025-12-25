इन 10 राजमार्गों के लिए नितिन गडकरी और सीएम मोहन करेंगे मीटिंग, भूमि अधिग्रहण पर होगी चर्चा

पत्रिका फाइल फोटो
MP News: केंद्रीय सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश के दस राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की हरी झंडी न मिलने के कारण शुरु निर्माण नहीं शुरु हो पाया है। इन मार्गों के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य सरकार की सुस्ती के कारण इस मामले में निराकरण नहीं हो पाया।
इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर 5 जनवरी 2026 को एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। पत्र के माध्यम से सड़कों की जानकारी दी गई है। जिनका निर्माण-कार्य अड़चनों के कारण नहीं शुरु हो पाया है।
जानकारी के अनुसार, बैठक में माना जा रहा है कि सीएम डॉ मोहन यादव स्वीकृत सड़क समेत कई अन्य प्रस्तावित नेशनल हाईवे की भी चर्चा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कर सकते हैं। इस बैठक के बाद राजमार्गों के अटके हुए कामों को मंजूरी मिल सकती है।
