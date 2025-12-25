इन 10 राजमार्गों के लिए नितिन गडकरी और सीएम मोहन करेंगे मीटिंग, भूमि अधिग्रहण पर होगी चर्चा

MP News: केंद्रीय सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश के दस राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की हरी झंडी न मिलने के कारण शुरु निर्माण नहीं शुरु हो पाया है। इन मार्गों के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य सरकार की सुस्ती के कारण इस मामले में निराकरण नहीं हो पाया।