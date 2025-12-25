25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

भोपाल

इन 10 राजमार्गों के लिए नितिन गडकरी और सीएम मोहन करेंगे मीटिंग, भूमि अधिग्रहण पर होगी चर्चा

MP News: मध्यप्रदेश के दस राजमार्गों के निर्माण संबंधी कार्यों में अड़चनों के चलते केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम डॉ मोहन यादव को एक पत्र लिखा है।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 25, 2025

mp news

पत्रिका फाइल फोटो

MP News: केंद्रीय सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश के दस राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की हरी झंडी न मिलने के कारण शुरु निर्माण नहीं शुरु हो पाया है। इन मार्गों के प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य सरकार की सुस्ती के कारण इस मामले में निराकरण नहीं हो पाया।

सीएम मोहन यादव के साथ मीटिंग करेंगे नितिन गडकरी

इस संबंध में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर 5 जनवरी 2026 को एक बैठक बुलाने के लिए कहा है। पत्र के माध्यम से सड़कों की जानकारी दी गई है। जिनका निर्माण-कार्य अड़चनों के कारण नहीं शुरु हो पाया है।

इन 10 राजमार्गों के लिए होगी चर्चा

  • ओरछा टीकमगढ़ शाहगढ़ एनएच 539 टू लेन
  • टीकमगढ़ बड़गांव घुवारा शाहगढ़ टू लेन एनएच 539 मार्ग
  • शाहगढ़ बक्सवाहा नरसिंहगढ़ दमोह एनएच 34 मार्ग
  • सेंधवा से खेतिया एनएच 752 जी मार्ग
  • चंदेरी पिछोर एनएच 346 मार्ग
  • श्यामपुर से सबलगढ़ एनएच 552 मार्ग
  • (कूनो नेशनल पार्क रास्ते में आने के कारण टेंडर निरस्त)
  • अम्बुआ से दाहोद एनएच 56 मार्ग
  • मुलताई से महाराष्ट्र बार्डर एनएच 347 ए मार्ग
  • सिरमौर डभौरा एनएच 135 बी मार्ग
  • मंडला नैनपुर एनएच 534 मार्ग

जानकारी के अनुसार, बैठक में माना जा रहा है कि सीएम डॉ मोहन यादव स्वीकृत सड़क समेत कई अन्य प्रस्तावित नेशनल हाईवे की भी चर्चा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कर सकते हैं। इस बैठक के बाद राजमार्गों के अटके हुए कामों को मंजूरी मिल सकती है।

25 Dec 2025 04:23 pm

