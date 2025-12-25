बहन पकड़ना जरा… मुझे टॉयलेट जाना है, 15 दिन के मासूम को सहयात्री की गोद में देकर गायब हो गई मां

MP News: पटरियों पर दौड़ती नर्मदापुरम एक्सप्रेस का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां 15 दिन के मासूम को लेकर ट्रेन में सवार महिला ने सहयात्री की गोद में दिया और खुद गायब हो गई। उसने महिला सहयात्री से कहा कि उसे टॉयलेट जाना है, क्या तुम इसे पकड़ लोगी। सहयात्री के हां करते ही उसने बच्चा उसकी गोद में दिया और वहां से चली गई। देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं लौटी तो सहयात्री महिला ने बच्चा भोपाल पुलिस को सौंप दिया।