भोपाल

बहन पकड़ना जरा… मुझे टॉयलेट जाना है, 15 दिन के मासूम को सहयात्री की गोद में देकर गायब हो गई मां

MP News: नर्मदापुरम एक्सप्रेस में 15 दिन के नवजात को ट्रेन में छोड़कर गायब हो गई मां दिल दहलाने वाली वारदात...

2 min read
भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 25, 2025

MP News

New Born MP News: 15 दिन के बच्चे को सहयात्री की गोद में सौपा, नर्मदापुरम एक्सप्रेस से गायब हो गई मां(patrika file photo)

MP News: पटरियों पर दौड़ती नर्मदापुरम एक्सप्रेस का दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां 15 दिन के मासूम को लेकर ट्रेन में सवार महिला ने सहयात्री की गोद में दिया और खुद गायब हो गई। उसने महिला सहयात्री से कहा कि उसे टॉयलेट जाना है, क्या तुम इसे पकड़ लोगी। सहयात्री के हां करते ही उसने बच्चा उसकी गोद में दिया और वहां से चली गई। देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं लौटी तो सहयात्री महिला ने बच्चा भोपाल पुलिस को सौंप दिया।

यहां पढ़ें पूरी कहानी

मां के रिश्ते पर कलंक बनी इस घटना में महिला ने पुलिस को बताया कि दोपहर के 4 बज रहे थे। ट्रेन रफ्तार से दौड़ रही थी। तभी अचानक एक महिला ने ममता की ऐसी घिनौनी कहानी गढ़ी कि सुनकर हर किसी के रौंगटे खड़े हो गए। उसने महज 15 दिन के अपने मासूम बच्चे को अजनबी सहयात्री महिला को सौंप दिया। वहीं खुद गायब हो गई।

बाथरूम का बहाना बनाकर रची साजिश

अनूपुर की रहने वाली कांति पनिका नर्मदापुरम से भोपाल की ओर आ रही थी। सफर में उसके पास वो शातिर महिला सवार थी। बातें करते हुए उस महिला ने सहयात्री का भरोसा जीत लिया। अचानक सीट से उठी और बच्चे को कांति की गोद में रोता-बिलखता छोड़ते हुए बोली, जरा पकड़ना बहन... मुझे टॉयलेट जाना है। कांति ने इंसानियत के नाते बच्चे को थाम लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिसे मां समझ रही थी, असल में वो मां थी या फिर कुछ और..?

बदहवास सहयात्री ढूंढ़ती रही, चिल्लाती रही

सहयात्री कांति का कहना है कि बच्चे को गोद में लेकर वह बैठी रही और जब घंटों तक वो नहीं आई, तो कांति बदहवास सी पूरी ट्रेन में उसे ढ़ूंढ़ती रही। चिल्लाती रही। लेकिन वो महिला फिर नहीं मिली। हारकर कांति रानी कमलापति स्टेशन (भोपाल) उतर गई और अपने होटल पहुंची, वहां से उसने पुलिस को खबर दी।

Published on:

25 Dec 2025 01:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बहन पकड़ना जरा… मुझे टॉयलेट जाना है, 15 दिन के मासूम को सहयात्री की गोद में देकर गायब हो गई मां

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

