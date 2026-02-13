13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

भोपाल

एमपी के डीजीपी ने की बेटी की शादी, आशीर्वाद समारोह में पहुंचे सीएम मोहन यादव

MP DGP- पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और मप्र जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर की पुत्री के विवाह समारोह

भोपाल

image

deepak deewan

Feb 13, 2026

CM Mohan Yadav attends the wedding ceremony of the daughter of the MP DGP

CM Mohan Yadav attends the wedding ceremony of the daughter of the MP DGP

मध्यप्रदेश में इन दिनों शादियों की धूम है। 12 फरवरी को तो प्रदेश के कई राजनेताओं, अधिकारियों के घर शहनाइयां बजीं।किसी ने अपनी बेटी के हाथ पीले किए तो किसी ने अपने पुत्र की धूमधाम से शादी की। मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने अपनी पुत्री की शादी की। मप्र जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर की पुत्री का भी परिणय हुआ। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बेटे का विवाह किया। इन तीनों प्रमुख विवाह और आशीर्वाद समारोहों में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने नव दंपत्तियों को वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

राज्य के डीजीपी कैलाश मकवाना की पुत्री की शादी हुई। इस मौके पर राजधानी भोपाल में आयोजित आशीर्वाद समारोह में सीएम मोहन यादव भी पहुंचे। उन्होंने नवदम्पत्ति को भावी जीवन के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दीं। सीएम ने अपने एक्स हेंडल पर तस्वीर भी पोस्ट की।

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर की पुत्री भारती का चिरंजीवी विशाल के साथ मंगल परिणय हुआ।भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी सम्मिलित हुए और दोनों को सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे रिपुदमन सिंह का सौ. कनिका के साथ विवाह हुआ। ग्वालियर में आयोजित विवाह समारोह में सम्मिलित होकर सीएम मोहन यादव ने नवदंपत्ति को दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

Updated on:

13 Feb 2026 05:02 pm

Published on:

13 Feb 2026 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के डीजीपी ने की बेटी की शादी, आशीर्वाद समारोह में पहुंचे सीएम मोहन यादव

