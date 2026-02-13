एमपी के डीजीपी ने की बेटी की शादी, आशीर्वाद समारोह में पहुंचे सीएम मोहन यादव

मध्यप्रदेश में इन दिनों शादियों की धूम है। 12 फरवरी को तो प्रदेश के कई राजनेताओं, अधिकारियों के घर शहनाइयां बजीं।किसी ने अपनी बेटी के हाथ पीले किए तो किसी ने अपने पुत्र की धूमधाम से शादी की। मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने अपनी पुत्री की शादी की। मप्र जनअभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर की पुत्री का भी परिणय हुआ। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बेटे का विवाह किया। इन तीनों प्रमुख विवाह और आशीर्वाद समारोहों में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने नव दंपत्तियों को वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।