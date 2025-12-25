25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

15 किमी एरिया नो फ्लाइंग जोन, 5 लाख गाड़ियों का बदला रूट, आज इन रास्तों पर न जाएं

Amit Shah in MP: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज ग्वालियर में, अभेद्य किला बना शहर, 10 IPS अधिकारी, साढ़े चार हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Sanjana Kumar

Dec 25, 2025

Amit Shah in MP

Amit Shah in MP: रूट डायवर्जन (photo@AmitshahFB/patrika)

Amit Shah in MP: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 17 घंटे के प्रवास ने ग्वालियर को अभेद्य किले और 'हाई सिक्योरिटी जोन' में बदल दिया है। बुधवार रात आगमन के बाद गुरुवार को मेला मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के लिए सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। 10 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में करीब साढ़े चार हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए शहर के 15 किलोमीटर के दायरे को 'नो फ्लाई जोन' घोषित किया गया है।

ट्रैफिक का गणित

5 लाख वाहन प्रभावित वीआईपी विजिट और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण शहर के अंदर और बाहर के 14 प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। इसका सीधा असर करीब 5 लाख वाहनों की आवाजाही पर पड़ा है। आम नागरिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 2 से 5 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है। बुधवार रात को ही एयरपोर्ट से ऊषा किरण पैलेस के रूट पर दीनदयालनगर, ङ्क्षपटो पार्क और गोला का मंदिर जैसे चौराहों पर वाहन रेंगते नजर आए।

950 बसें और हजारों वाहन लाएंगे समर्थकों की भीड़

मेला मैदान के कार्यक्रम में 30 हजार लोगों के जुटने का अनुमान है। समर्थकों को लाने के लिए 950 बसें और 4500 से ज्यादा चार पहिया वाहनों का इंतजाम किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की एंट्री से रेस कोर्स रोड, गोला का मंदिर और गांधी रोड पर जाम की आशंका है। एमपी पुलिस प्रशासन का दावा है कि आम लोगों की सुविधा के लिए कार्यक्रम के वाहनों को अलग रास्तों और समय पर प्रवेश दिया जाएगा।

….ध्यान दें: यहां से होकर जाना होगा

बंद रास्ते: एमआइटीएस, दूध डेयरी, इंद्रमणि नगर और सूर्यनमस्कार तिराहा पर गुरुवार को यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। महाराजा गेट से आकाशवाणी तिराहा और बेजाताल से शिंदे की छावनी मार्ग पर भी पाबंदी रहेगी।

-भारी वाहनों पर रोक: चिरवाई नाका, बेला की बावड़ी, हुरावली, बड़ागांव और सुसेरा से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

- भिंड-मुरैना रूट: भिंड से आने वाला ट्रैफिक लक्ष्मणगढ़, निरावली और जलालपुर होकर सागरताल की ओर जाएगा। मुरैना से झांसी जाने वाले वाहन निरावली, सागरताल और बहोड़ापुर के रास्ते बेला की बावड़ी निकलेंगे।

- वैकल्पिक मार्ग: बहोड़ापुर से कंपू-आमखो जाने के लिए इंदरगंज से नई सड़क का रास्ता खुला रहेगा।

ये भी पढ़ें

कूनो से भागा चीता, नये जंगल को बनाया घर, 30 दिन में 5 किलो वजन बढ़ा, वन विभाग खुश
ग्वालियर
cheetah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 10:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 15 किमी एरिया नो फ्लाइंग जोन, 5 लाख गाड़ियों का बदला रूट, आज इन रास्तों पर न जाएं

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ा, कश्मीर की बर्फीली ठंडक ने दी दस्तक, अब तापमान में आएगी गिरावट

240 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से जेट स्ट्रीम हवा भी चल रही
ग्वालियर

यहां बनेगी सड़क… टूटेंगे 50 से ज्यादा मकान-दुकान

Bulldozers demolished houses and shops
ग्वालियर

कूनो से भागा चीता, नये जंगल को बनाया घर, 30 दिन में 5 किलो वजन बढ़ा, वन विभाग खुश

cheetah
ग्वालियर

‘अभ्युदय मध्यप्रदेश’ का शंखनाद: अमित शाह और सीएम मोहन देंगे 2 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश की सौगात

Abhyudaya Madhya Pradesh
ग्वालियर

मुरार जिला अस्पताल में नई आधार व्यवस्था बनी मुसीबत, भटक रहे मरीज, जांचें अटकीं

मुरार जिला अस्पताल में नई आधार व्यवस्था बनी मुसीबत, भटक रहे मरीज, जांचें अटकीं
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.