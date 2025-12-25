15 किमी एरिया नो फ्लाइंग जोन, 5 लाख गाड़ियों का बदला रूट, आज इन रास्तों पर न जाएं

Amit Shah in MP: रूट डायवर्जन (photo@AmitshahFB/patrika)
Amit Shah in MP: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 17 घंटे के प्रवास ने ग्वालियर को अभेद्य किले और 'हाई सिक्योरिटी जोन' में बदल दिया है। बुधवार रात आगमन के बाद गुरुवार को मेला मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के लिए सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। 10 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में करीब साढ़े चार हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं। सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए शहर के 15 किलोमीटर के दायरे को 'नो फ्लाई जोन' घोषित किया गया है।
5 लाख वाहन प्रभावित वीआईपी विजिट और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण शहर के अंदर और बाहर के 14 प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। इसका सीधा असर करीब 5 लाख वाहनों की आवाजाही पर पड़ा है। आम नागरिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 2 से 5 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है। बुधवार रात को ही एयरपोर्ट से ऊषा किरण पैलेस के रूट पर दीनदयालनगर, ङ्क्षपटो पार्क और गोला का मंदिर जैसे चौराहों पर वाहन रेंगते नजर आए।
मेला मैदान के कार्यक्रम में 30 हजार लोगों के जुटने का अनुमान है। समर्थकों को लाने के लिए 950 बसें और 4500 से ज्यादा चार पहिया वाहनों का इंतजाम किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की एंट्री से रेस कोर्स रोड, गोला का मंदिर और गांधी रोड पर जाम की आशंका है। एमपी पुलिस प्रशासन का दावा है कि आम लोगों की सुविधा के लिए कार्यक्रम के वाहनों को अलग रास्तों और समय पर प्रवेश दिया जाएगा।
बंद रास्ते: एमआइटीएस, दूध डेयरी, इंद्रमणि नगर और सूर्यनमस्कार तिराहा पर गुरुवार को यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। महाराजा गेट से आकाशवाणी तिराहा और बेजाताल से शिंदे की छावनी मार्ग पर भी पाबंदी रहेगी।
-भारी वाहनों पर रोक: चिरवाई नाका, बेला की बावड़ी, हुरावली, बड़ागांव और सुसेरा से भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- भिंड-मुरैना रूट: भिंड से आने वाला ट्रैफिक लक्ष्मणगढ़, निरावली और जलालपुर होकर सागरताल की ओर जाएगा। मुरैना से झांसी जाने वाले वाहन निरावली, सागरताल और बहोड़ापुर के रास्ते बेला की बावड़ी निकलेंगे।
- वैकल्पिक मार्ग: बहोड़ापुर से कंपू-आमखो जाने के लिए इंदरगंज से नई सड़क का रास्ता खुला रहेगा।
