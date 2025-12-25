15 किमी एरिया नो फ्लाइंग जोन, 5 लाख गाड़ियों का बदला रूट, आज इन रास्तों पर न जाएं

5 लाख वाहन प्रभावित वीआईपी विजिट और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण शहर के अंदर और बाहर के 14 प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। इसका सीधा असर करीब 5 लाख वाहनों की आवाजाही पर पड़ा है। आम नागरिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 2 से 5 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है। बुधवार रात को ही एयरपोर्ट से ऊषा किरण पैलेस के रूट पर दीनदयालनगर, ङ्क्षपटो पार्क और गोला का मंदिर जैसे चौराहों पर वाहन रेंगते नजर आए।