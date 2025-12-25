कूनो से भागा चीता, नये जंगल को बनाया घर, 30 दिन में 5 किलो वजन बढ़ा, वन विभाग खुश

Cheetah: वन क्षेत्र अब चीते के लिए 'घर' जैसा साबित हो रहा है। यहां आने के बाद महज एक महीने के भीतर एक चीते के वजन में करीब पांच किलो की उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। चीते की सेहत में हुए इस सकारात्मक बदलाव को देखते हुए, उसके गले में लगे रेडियो कॉलर को ढीला कर दिया गया है ताकि उसे किसी भी तरह की असुविधा न हो। रेडियो कॉलर को एडजस्ट करने की प्रक्रिया के दौरान मंगलवार को कूनो नेशनल पार्क और वन विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही, इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में यह पूरी कार्रवाई सुरक्षित तरीके से की गई।