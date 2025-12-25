CAT 2025 Result: एमपी के दिव्यांश और देवल ने रचा इतिहास, दोनों को मिले 99.99%

दिव्यांश आइआइटी मुंबई से ग्रेजुएट हैं। उनके पिता राजेश जैन रिटायर्ड आइएएस अफसर हैं। दिव्यांश ने मैथ्स से 12वीं की। इसमें भी वे सिटी टॉपर रहे। वे नौकरी कर रहे थे। फिर कैट देने का मन बनाया। दिव्यांश ने बताया, कांफिडेंड था कि कैट कै्रक कर लूंगा। मॉक टेस्ट से पता किया कि दिव्यांश जैन देवल माहेश्वरी किस विषय में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर प्रैक्टिस की। वहीं, इंदौरके देवल आइआइएम इंदौर में पढ़ रहे हैं।