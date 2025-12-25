CAT 2025 Result: एमपी के दिव्यांश और देवल ने रचा इतिहास, दोनों को मिले 99.99%

CAT Result 2025 declared (patrika photo)
CAT 2025 Result: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझीकोड ने बुधवार को मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षाओं में शामिल कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT)- 2025 का परिणाम जारी कर दिया। इसमें भोपाल के दिव्यांश जैन और इंदौर के देवल माहेश्वरी ने 99.99 पर्सेंटाइल हासिल किए गए हैं। वहीं, भोपाल के आकाशदीप गोयल को 99.67 पर्सेंटाइल मिले हैं।
दिव्यांश आइआइटी मुंबई से ग्रेजुएट हैं। उनके पिता राजेश जैन रिटायर्ड आइएएस अफसर हैं। दिव्यांश ने मैथ्स से 12वीं की। इसमें भी वे सिटी टॉपर रहे। वे नौकरी कर रहे थे। फिर कैट देने का मन बनाया। दिव्यांश ने बताया, कांफिडेंड था कि कैट कै्रक कर लूंगा। मॉक टेस्ट से पता किया कि दिव्यांश जैन देवल माहेश्वरी किस विषय में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर प्रैक्टिस की। वहीं, इंदौरके देवल आइआइएम इंदौर में पढ़ रहे हैं।
-170 शहरों में हुई परीक्षा में
-2.58 लाख अभ्यर्थी बैठे थे।
-इस परीक्षा से आइआइएम व कई प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों में एमबीए, पीजीडीएम कोर्स में प्रवेश मिलता है।
