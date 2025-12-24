नये साल में वैष्णो देवी ट्रिप कैंसिल, अब घर पर मनाना होगा जश्न… ये है वजह

Vaishno Devi trip: नये साल का जश्न मनाने के लिए लोग वैष्णो देवी के साथ गुलमर्ग आदि क्षेत्रों में घूमने वालों को प्रोग्राम बना रहे है, लेकिन ट्रेनें फुल होने से अब इनके सपने साकार नहीं हो पा रहे है। ग्वालियर से चलने वाली अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग लंबी हो गई है। जिससे अब यात्री परेशान हो रहे है। वहीं कुछ लोगों ने तो नये साल को घर पर ही मनाने का निर्णय ले लिया है।