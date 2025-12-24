नये साल में वैष्णो देवी ट्रिप कैंसिल, अब घर पर मनाना होगा जश्न… ये है वजह

Vaishno Devi trip on New Year 2026(photo: fb)
Vaishno Devi trip: नये साल का जश्न मनाने के लिए लोग वैष्णो देवी के साथ गुलमर्ग आदि क्षेत्रों में घूमने वालों को प्रोग्राम बना रहे है, लेकिन ट्रेनें फुल होने से अब इनके सपने साकार नहीं हो पा रहे है। ग्वालियर से चलने वाली अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग लंबी हो गई है। जिससे अब यात्री परेशान हो रहे है। वहीं कुछ लोगों ने तो नये साल को घर पर ही मनाने का निर्णय ले लिया है।
ग्वालियर से जम्मू की ओर जाने वाली ट्रेनों का काफी बुरा हाल है। रेलवे ने अभी किए नये बदलाव में 120 के स्थान पर अब यात्री 60 दिन पहले ही अपने टिकट का आरक्षण करा सकता है। इसमें से कई यात्रियों ने तो दो महीने पहले ही अपने- अपने टिकट बुक करा लिए है। वहीं अब कुछ यात्री तो दिल्ली से भी दूसरी ट्रेनों में टिकट बुक कराने के लिए प्रयास कर रहे है।
ग्वालियर से बेंगलुरु की यात्री का किराया भी इन दिनों महंगा हो रहा है। जिसमें 24 और 25 दिसंबर को तो 9921 रुपए तक हो गया है। इसे देखते हुए लोग अब घूमने का दूसरा प्रोग्राम भी बनाने पर विचार कर रहे है। वहीं दिल्ली से जम्मू के लिए फ्लाइट से भी काफी यात्री जा रहे है।
रेलवे स्टेशन पर इन दिनों तत्काल टिकट के लिए भीड़ लग रही है। इसमें सबसे ज्यादा यही यात्री है। जिन्हें जम्मू की तरफ जाना है। हालात यह हो गए है कि यात्री अब एक दो दिन का इंतजार करने के लिए भी तैयार है। लेकिन तत्काल का टिकट बनते ही दो तीन टिकट के बाद ट्रेनों में नो रूम आ जाता है। इससे अब यात्री परेशान होने लगे हैं।
■ झेलम एक्सप्रेस-24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वेटिंग
■ मालवा एक्सप्रेस- 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वेटिंग
■ अंडमान एक्सप्रेस- 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वेटिंग
