24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

महाकाल भस्म आरती के लिए कल से नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग

Mahakal Bhasm Aarti: महाकालेश्वर उज्जैन में भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कल 25 दिसंबर से बंद की जा रही है, यहां जानें ऑफलाइन बुकिंग का तरीका...

less than 1 minute read
Google source verification

उज्जैन

image

Sanjana Kumar

Dec 24, 2025

Mahakal Bhasma Aarti Booking online

Mahakal Bhasma Aarti Booking online

Mahakal Bhasm Aarti: नववर्ष के स्वागत और वर्ष 2025 की विदाई के अवसर पर राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में देशभर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमडऩे की संभावना है। अनुमान है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं।

विंडो पर पहुंचकर भरना होगा फॉर्म

ऐसे में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 25 दिसंबर से बंद कर दी जाएगी। इस अवधि में भस्म आरती के लिए ऑफलाइन व्यवस्था लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को एक दिन पूर्व मंदिर परिसर में स्थित काउंटर विंडो पर पहुंचकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। अनुमति श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के अनुसार ही प्रदान की जाएगी।

चलायमान दर्शन व्यवस्था लागू होगी

प्रशासन का प्रयास है कि उज्जैन महाकाल के दरबार से कोई भी भक्त निराश होकर न लौटे, इसलिए भस्म आरती (Mahakal Bhasm Aarti) में चलायमान दर्शन व्यवस्था भी लागू की जाएगी। भीड़ प्रबंधन के तहत 31 दिसंबर को ऑफलाइन भस्म आरती व्यवस्था भी बंद रखी जाएगी, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर समिति हर साल तीज त्योहारों और नए साल के अवसर पर भस्म आरती बुकिंग के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था बंद कर देती है, ताकि यहां आने वाले हजारों-लाखों श्रद्धालुओं को भी भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिले, उन्हें यहां से निराश न लौटना पड़े। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए यहां ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जाती है, यहां टिकट विंडो से श्रद्धालु आसानी से भस्म आरती टिकट ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें

201 करोड़ की लागत से 10 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क, UP तक की दूरी होगी कम
अशोकनगर
Parasol to Rajghat road construction road widening ashoknagar mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Dec 2025 10:22 am

Published on:

24 Dec 2025 09:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / महाकाल भस्म आरती के लिए कल से नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाकाल के दरबार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, शयन आरती में हुए शामिल

Ujjain News
उज्जैन

गार्डन में खेलते अचानक बिगड़ी तबीयत, 14 साल के स्टूडेंट की कार्डियक अरेस्ट से मौत

MP News 14 Yearl student died due to cardiac arrest in ujjain
उज्जैन

Mahakal Ujjain: नए साल में बदली रहेगी महाकाल दर्शन व्यवस्था, होंगे कई बदलाव

Mahakaleshwar Ujjain
उज्जैन

हाई सिक्योरिटी वाली पॉश कॉलोनी में लाखों की चोरी, सुरक्षा गार्ड ही नहीं सेंसर सिस्टम भी फेल

Robbery Case
उज्जैन

दरगाह में गूंजा ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ, बड़ी संख्या में हिंदू-मुस्लिम हुए शामिल

ujjain-news
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.