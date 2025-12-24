महाकाल भस्म आरती के लिए कल से नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग

Mahakal Bhasma Aarti Booking online
Mahakal Bhasm Aarti: नववर्ष के स्वागत और वर्ष 2025 की विदाई के अवसर पर राजाधिराज भगवान महाकाल के दरबार में देशभर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमडऩे की संभावना है। अनुमान है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं।
ऐसे में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग 25 दिसंबर से बंद कर दी जाएगी। इस अवधि में भस्म आरती के लिए ऑफलाइन व्यवस्था लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को एक दिन पूर्व मंदिर परिसर में स्थित काउंटर विंडो पर पहुंचकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। अनुमति श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के अनुसार ही प्रदान की जाएगी।
प्रशासन का प्रयास है कि उज्जैन महाकाल के दरबार से कोई भी भक्त निराश होकर न लौटे, इसलिए भस्म आरती (Mahakal Bhasm Aarti) में चलायमान दर्शन व्यवस्था भी लागू की जाएगी। भीड़ प्रबंधन के तहत 31 दिसंबर को ऑफलाइन भस्म आरती व्यवस्था भी बंद रखी जाएगी, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर बनी रहे।
बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर समिति हर साल तीज त्योहारों और नए साल के अवसर पर भस्म आरती बुकिंग के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था बंद कर देती है, ताकि यहां आने वाले हजारों-लाखों श्रद्धालुओं को भी भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिले, उन्हें यहां से निराश न लौटना पड़े। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए यहां ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जाती है, यहां टिकट विंडो से श्रद्धालु आसानी से भस्म आरती टिकट ले सकते हैं।
