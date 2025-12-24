महाकाल भस्म आरती के लिए कल से नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग

बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर समिति हर साल तीज त्योहारों और नए साल के अवसर पर भस्म आरती बुकिंग के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था बंद कर देती है, ताकि यहां आने वाले हजारों-लाखों श्रद्धालुओं को भी भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिले, उन्हें यहां से निराश न लौटना पड़े। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए यहां ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जाती है, यहां टिकट विंडो से श्रद्धालु आसानी से भस्म आरती टिकट ले सकते हैं।