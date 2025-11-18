Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

‘सुहागरात पर दुल्हन ने नहीं लगाने दिया हाथ’, फौजी पति के सामने रखीं 4 शर्तें..

mp news: फौजी बोला- शादी के तीन दिन बाद भागी पत्नी, अब उसे और मां को जान से मारने की धमकी देकर की जा रही 50 लाख रूपये की डिमांड...।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Nov 18, 2025

gwalior

Army Soldier alleges wife eloped 3 days after marriage and now threatening to kill

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक फौजी ने अपनी पत्नी व उसके रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की जनसुनवाई में फरियाद लगाई है। फौजी पति का कहना है कि उसे व उसकी मां की जान को खतरा है। पत्नी व उसके रिश्तेदार लगातार जान से मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रूपये की डिमांड कर रहे हैं। फौजी ने पुलिस अधिकारियों से ये तक कहा है कि वो राजा रघुवंशी नहीं बनना चाहता है।

'सुहागरात की रात नहीं लगाने दिया हाथ'

ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के धर्मवीर नगर में रहने वाले देवेंद्र राजावत ने बताया कि वो वेस्टर्न कमांड में तैनात है। उनकी शादी करीब 6 महीने पहले वंदना चौहान के साथ हुई थी लेकिन सुहागरात की रात ही वंदना ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने सुहागरात पर ही शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया और चार शर्तें रखीं। जिनमें 4 साल तक बच्चा पैदा न करने के साथ ही देवेन्द्र की मां के नाम की संपत्ति उसके नाम करना शामिल थीं। इतना ही नहीं पहली ही रात वंदना ने देवेन्द्र से ये भी कहा था कि उसकी मर्जी के खिलाफ घरवालों ने ये शादी करवाई है।

शादी के 3 दिन बाद घर से 'भागी'

फौजी देवेन्द्र राजावत अपनी बुजुर्ग मां के साथ जनसुनवाई में पहुंचे थे जहां उन्होंने ये भी बताया कि शादी के तीन दिन बाद ही पत्नी वंदना ने उन्हें छोड़ दिया था और घर से चली गई थी। इसके बाद वो किसी तरह मई 2025 में वंदना को मनाकर घर वापस लाया था लेकिन वो एक दिन फिर अपने जीजा के साथ वापस चली गई। देवेन्द्र राजावत के मुताबिक उनकी ड्यूटी ऑपरेशन सिंदूर में लगी थी तब वंदना घर छोड़कर फिर से चली गई थी और उसके बाद वो जीजा कमल किशोर तोमर और परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर धमका रहे हैं। मां के साथ बुरी तरह से मारपीट भी कर चुके हैं। देवेन्द्र का आरोप है कि वंदना का भाई आगरा में दरोगा है और वंदना मुरैना के ब्लड बैंक में तैनात है। उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात भी देवेन्द्र ने कही है।

ये भी पढ़ें

3000 से ज्यादा लोकेशन पर होगा सर्वे, फोरलेन-सिक्सलेन के पास बढ़ेंगे जमीनों के रेट
भोपाल
bhopal news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 09:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘सुहागरात पर दुल्हन ने नहीं लगाने दिया हाथ’, फौजी पति के सामने रखीं 4 शर्तें..

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘300 रुपए’ में घर बैठे मिलेगा ‘जमीन का रिकॉर्ड’, आसान होगी प्रक्रिया

ग्वालियर

अगले 26 घंटे खतरनाक होगा मौसम, चलेगी कंपाने वाली ‘शीतलहर’, Yellow Alert जारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

Gwalior Car Accident: मौत से पहले गाते-डांस करते जा रहे थे पांचों दोस्त, 150 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ा रहे थे कार

Gwalior Car Accident
ग्वालियर

एसडीएम निलंबित, दो महीने में विभागीय जांच भी पूरी की जाएगी, भिंड कलेक्टर ने गलत शपथ पत्र देकर की अवमानना

Case of wrong entry of government land in the name of Dandaura Government Trust
समाचार

जेल में बंदी खेलेंगे क्रिकेट, जानिए क्या है प्लान

जेल में बंदी खेलेंगे क्रिकेट, जानिए क्या है प्लान
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.