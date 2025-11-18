‘सुहागरात पर दुल्हन ने नहीं लगाने दिया हाथ’, फौजी पति के सामने रखीं 4 शर्तें..

फौजी देवेन्द्र राजावत अपनी बुजुर्ग मां के साथ जनसुनवाई में पहुंचे थे जहां उन्होंने ये भी बताया कि शादी के तीन दिन बाद ही पत्नी वंदना ने उन्हें छोड़ दिया था और घर से चली गई थी। इसके बाद वो किसी तरह मई 2025 में वंदना को मनाकर घर वापस लाया था लेकिन वो एक दिन फिर अपने जीजा के साथ वापस चली गई। देवेन्द्र राजावत के मुताबिक उनकी ड्यूटी ऑपरेशन सिंदूर में लगी थी तब वंदना घर छोड़कर फिर से चली गई थी और उसके बाद वो जीजा कमल किशोर तोमर और परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर धमका रहे हैं। मां के साथ बुरी तरह से मारपीट भी कर चुके हैं। देवेन्द्र का आरोप है कि वंदना का भाई आगरा में दरोगा है और वंदना मुरैना के ब्लड बैंक में तैनात है। उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात भी देवेन्द्र ने कही है।