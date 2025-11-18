‘सुहागरात पर दुल्हन ने नहीं लगाने दिया हाथ’, फौजी पति के सामने रखीं 4 शर्तें..

Army Soldier alleges wife eloped 3 days after marriage and now threatening to kill
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक फौजी ने अपनी पत्नी व उसके रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की जनसुनवाई में फरियाद लगाई है। फौजी पति का कहना है कि उसे व उसकी मां की जान को खतरा है। पत्नी व उसके रिश्तेदार लगातार जान से मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रूपये की डिमांड कर रहे हैं। फौजी ने पुलिस अधिकारियों से ये तक कहा है कि वो राजा रघुवंशी नहीं बनना चाहता है।
ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के धर्मवीर नगर में रहने वाले देवेंद्र राजावत ने बताया कि वो वेस्टर्न कमांड में तैनात है। उनकी शादी करीब 6 महीने पहले वंदना चौहान के साथ हुई थी लेकिन सुहागरात की रात ही वंदना ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने सुहागरात पर ही शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया और चार शर्तें रखीं। जिनमें 4 साल तक बच्चा पैदा न करने के साथ ही देवेन्द्र की मां के नाम की संपत्ति उसके नाम करना शामिल थीं। इतना ही नहीं पहली ही रात वंदना ने देवेन्द्र से ये भी कहा था कि उसकी मर्जी के खिलाफ घरवालों ने ये शादी करवाई है।
फौजी देवेन्द्र राजावत अपनी बुजुर्ग मां के साथ जनसुनवाई में पहुंचे थे जहां उन्होंने ये भी बताया कि शादी के तीन दिन बाद ही पत्नी वंदना ने उन्हें छोड़ दिया था और घर से चली गई थी। इसके बाद वो किसी तरह मई 2025 में वंदना को मनाकर घर वापस लाया था लेकिन वो एक दिन फिर अपने जीजा के साथ वापस चली गई। देवेन्द्र राजावत के मुताबिक उनकी ड्यूटी ऑपरेशन सिंदूर में लगी थी तब वंदना घर छोड़कर फिर से चली गई थी और उसके बाद वो जीजा कमल किशोर तोमर और परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर धमका रहे हैं। मां के साथ बुरी तरह से मारपीट भी कर चुके हैं। देवेन्द्र का आरोप है कि वंदना का भाई आगरा में दरोगा है और वंदना मुरैना के ब्लड बैंक में तैनात है। उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने की बात भी देवेन्द्र ने कही है।
