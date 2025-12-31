31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

डिजिटल ठगों पर नकेल कसने की तैयारी: नए साल से हर थाने में होगा साइबर स्क्वॉड, आधुनिक टूल्स

डिजिटल ठगों के लगातार बदलते पैंतरों और बढ़ते ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए ग्वालियर पुलिस अब कमर कस चुकी है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Dec 31, 2025

साइबर ठगी

ग्वालियर. डिजिटल ठगों के लगातार बदलते पैंतरों और बढ़ते ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए ग्वालियर पुलिस अब कमर कस चुकी है। नए साल से पुलिस के कामकाज के तरीके में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसके तहत हर थाने में साइबर स्क्वॉड तैनात किया जाएगा। यह स्क्वॉड आधुनिक कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर और विशेष टूल्स से लैस होगा, ताकि साइबर अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 6 दिन पहले ग्वालियर प्रवास के दौरान प्रदेश में ई-जीरो एफआइआर की शुरुआत के बाद से साइबर अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जिससे पुलिस पर इन मामलों का बोझ कई गुना बढ़ने की आशंका है।

पुलिस मुख्यालय करेगा मॉनिटरिंग

साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के इस नए सेटअप की निगरानी सीधे पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) से की जाएगी। पीएचक्यू जिला स्तर पर दर्ज हुए साइबर केसों की संख्या और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का आकलन करेगा। इससे यह परखा जाएगा कि पुलिस के नए सेटअप से साइबर अपराधों पर किस स्तर तक लगाम कसी जा सकी है।

ई-जीरो एफआइआर से बढ़ेगा बोझ

प्रदेश में ई-जीरो एफआइआर की शुरुआत के बाद ग्वालियर भी साइबर अपराधों के रडार पर आ गया है। इस नई प्रणाली के लागू होते ही शहर के थानों में साइबर ठगी के करीब 30 नए केस दर्ज हो चुके हैं। इस रफ्तार से अनुमान लगाया जा रहा है कि हर महीने यह आंकड़ा 100 के पार जा सकता है। जाहिर है, थानों पर साइबर मामलों का बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। इसी चुनौती से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नए साल से हर थाने में साइबर स्क्वॉड तैनात होगा। इस स्क्वॉड में पुलिसकर्मियों का चयन उनकी तकनीकी दक्षता के आधार पर किया जाएगा। आइटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे समकक्ष तकनीकी पढ़ाई कर चुके पुलिसकर्मियों को छांटकर इस टीम में शामिल किया जाएगा। इन टीमों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ-साथ साइबर अपराधों की जांच के लिए जरूरी आधुनिक सॉफ्टवेयर और टूल्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

अपराधियों पर कसावट

ई जीरो एफआइआर की शुरुआत हो चुकी है। एक लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी के मामले अब साइबर विंग भोपाल के जरिए थानों को भेजे जाएंगे। इनकी विवेचना ओर साइबर अपराधियों पर लगाम के लिए थानों में साइबर ट्रेंड उपनिरीक्षकों और पुलिसकर्मियों की टीम तैनात की जाएगी, इसकी शुरुआत नए साल से होगी।
धर्मवीर सिंह यादव
एसएसपी ग्वालियर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 06:20 pm

Published on:

31 Dec 2025 06:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / डिजिटल ठगों पर नकेल कसने की तैयारी: नए साल से हर थाने में होगा साइबर स्क्वॉड, आधुनिक टूल्स

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब ‘जमीनों’ का भी होगा आधार नंबर, इसी से मिलेगी ‘किसान पेंशन’

land Aadhaar card
ग्वालियर

अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर छापामार कार्रवाई, 40 घरेलू सिलेंडर जब्त, दो दुकानें सील

खाद्य विभाग की टीम ने हजीरा, चार शहर का नाका और रसूलाबाद क्षेत्र में छापेमारी कर घरेलू गैस के 40 सिलेंडर जब्त किए, जबकि दो दुकानों को सील कर दिया गया।
ग्वालियर

कोहरे पर धूप की जीत, 6.4 डिग्री उछला पारा: कोल्ड डे से मिली राहत, शाम ढलते ही लौटी सर्द हवा

शहर में को मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। सुबह तक घने कोहरे की चादर में लिपटे शहर को जैसे ही 10:30 बजे के बाद धूप मिली, ठंड से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली।
ग्वालियर

काम हुआ शुरू , अभी तक शव फ्रीजर में रखे जाते है

ग्वालियर

परिषद ने गोदाम, वेयरहाउस, दुकानों, शोरूम, पेट्रोल पंप और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी।

nagar nigam parisad
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.