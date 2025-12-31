डिजिटल ठगों पर नकेल कसने की तैयारी: नए साल से हर थाने में होगा साइबर स्क्वॉड, आधुनिक टूल्स

प्रदेश में ई-जीरो एफआइआर की शुरुआत के बाद ग्वालियर भी साइबर अपराधों के रडार पर आ गया है। इस नई प्रणाली के लागू होते ही शहर के थानों में साइबर ठगी के करीब 30 नए केस दर्ज हो चुके हैं। इस रफ्तार से अनुमान लगाया जा रहा है कि हर महीने यह आंकड़ा 100 के पार जा सकता है। जाहिर है, थानों पर साइबर मामलों का बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। इसी चुनौती से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नए साल से हर थाने में साइबर स्क्वॉड तैनात होगा। इस स्क्वॉड में पुलिसकर्मियों का चयन उनकी तकनीकी दक्षता के आधार पर किया जाएगा। आइटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे समकक्ष तकनीकी पढ़ाई कर चुके पुलिसकर्मियों को छांटकर इस टीम में शामिल किया जाएगा। इन टीमों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ-साथ साइबर अपराधों की जांच के लिए जरूरी आधुनिक सॉफ्टवेयर और टूल्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे।