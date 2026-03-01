नगर निगम और पुलिस के काम से लोग ज्यादा नाराज, 15 हजार से अधिक शिकायतें लंबित

ग्वालियर. शहर में नल से गंदा पानी आ रहा हो, गड्ढों से सड़क छलनी हो या पुलिस में सुनवाई न हो, लोग सीधे सीएम हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नतीजा यह है कि जिले में 15 हजार से अधिक शिकायतें लंबित हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें नगर निगम और पुलिस विभाग से जुड़ी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन विभागों की कई शिकायतें बंद नहीं हो पा रही हैं। शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए वे प्रकरण को क्लोज नहीं कर रहे। इससे शिकायतों का लेवल बढ़ता जा रहा है और मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच रहा है। हर सप्ताह सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक हो रही है। शासन स्तर पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कम से कम 80 फीसदी शिकायतों का निराकरण तय समय सीमा में किया जाए। इसके बावजूद शिकायतों का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। असल समस्या यह है कि छोटी-छोटी दिक्कतों के समाधान के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जब स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होती, तो वे हेल्पलाइन का सहारा लेते हैं। बढ़ती शिकायतें इस बात का संकेत हैं कि विभागीय सेवाओं से लोगों की संतुष्टि का स्तर घट रहा है।