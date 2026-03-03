3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

स्पा सेंटर से पकड़ाईं थाईलैंड की लड़कियां, आपत्तिजनक हालत में मिले युवक

MP News: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। जिसमें दो लड़कियां और तीन युवकों को पकड़ा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Himanshu Singh

Mar 03, 2026

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्पा सेंटर की आड़ में में देह व्यापार संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। यह गतिविधि विकास नगर (पड़ाव) स्थित आमंत्रा स्पा सेंटर में चल रही थी। पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की, जिसमें थाईलैंड की दो युवतियां, दो ग्राहक और स्पा सेंटर का संचालक पकड़े गए।

अंग्रेजी भी नहीं समझ पा रही दोनों युवतियां

दोनों युवतियां न तो हिंदी बोल पा रही है और न ही अंग्रेजी समझ पा रही है, जिसके कारण उनसे पूछताछ नहीं हो सकी है। संचालक सहित दोनों ग्राहकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, आमंत्रा स्पा सेंटर का संचालन नितिन खरे कर रहा था। स्पा की आड़ में देह व्यापार की सूचना मिलने पर सोमवार शाम पुलिस ने दबिश दी। उस समय सेंटर में दो युवतियों के साथ शैलेन्द्र नारंग और अंकित करोसिया अलग-अलग केबिन में संदिग्ध स्थिति में मिले।

आपत्तिजनक सामग्री मिली

तलाशी के दौरान सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पुलिस ने दोनों ग्राहकों और संचालक नितिन खरे को हिरासत में ले लिया। एएसपी विदिता डागर ने बताया कि दोनों युवतियां थाईलैंड की निवासी हैं। उनके दस्तावेजों की जांच के बाद सही पता और अन्य जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। भाषा की समस्या के कारण फिलहाल उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 05:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / स्पा सेंटर से पकड़ाईं थाईलैंड की लड़कियां, आपत्तिजनक हालत में मिले युवक

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रिप्टो में मुनाफे का झांसा देकर 29 लाख की ठगी, फाइनेंस कंपनी कर्मचारी बना शिकार

म्यूचुअल फंड छोड़कर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का लालच देकर साइबर ठगों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 28.96 लाख रुपये ठग लिए।
समाचार

हुरावली प्रधानमंत्री आवास में बिजली अटकी, तैयार फ्लैटों का इंतजार लंबा, पत्रबाजी में उलझा प्रोजेक्ट

ग्वालियर

‘रोकी पेंशन’ को लेकर सरकार का आदेश रद्द, हाइकोर्ट ने सुनाया फैसला

withheld pension
ग्वालियर

गर्मी की ‘एंट्री’ तेज: राजस्थान की तपिश से पारा 33.8° पर पहुंचा, धूप में बढ़ी चुभन

ग्वालियर

23–24 मार्च को भोपाल में नेशनल कराते चैंपियनशिप, अंडर-21 व सीनियर टीम घोषित

अंडर-21 एवं सीनियर ऑल इंडिया कराते चैंपियनशिप 2026
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.