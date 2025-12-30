जेएएच के पोस्ट मार्टम हाउस में बनेगा आधुनिक वॉकिंग कोल्ड रूम, एक साथ 25 शव रखने की मिलेगी सुविधा

ग्वालियर. जयारोग्य चिकित्सालय (जेएएच) के हजार बिस्तर अस्पताल स्थित पीएम हाउस में अब शव रखने को लेकर होने वाली परेशानी दूर होने जा रही है। यहां आधुनिक वॉकिंग कोल्ड रूम बनाए जाने का काम शुरू हो गया है, जिससे एक साथ 25 शव सुरक्षित रखे जा सकेंगे। अब तक शवों को फ्रीजर में रखना पड़ता था, जिससे विशेषकर ज्यादा शव आने की स्थिति में दिक्कतें आती थीं। पीएम हाउस में वॉकिंग कोल्ड रूम निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार यह काम 20 से 25 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद शवों को कई घंटों तक सुरक्षित रखने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। हजार बिस्तर अस्पताल के पीएम हाउस में दो वॉङ्क्षकग कोल्ड रूम बनाए जा रहे हैं। दोनों कोल्ड रूम में मिलाकर एक बार में 25 शव सुरक्षित रखे जा सकेंगे। इससे कम जगह में अधिक शव रखने की सुविधा मिलेगी और व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी।