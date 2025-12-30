30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

जेएएच के पोस्ट मार्टम हाउस में बनेगा आधुनिक वॉकिंग कोल्ड रूम, एक साथ 25 शव रखने की मिलेगी सुविधा

जयारोग्य चिकित्सालय (जेएएच) के हजार बिस्तर अस्पताल स्थित पीएम हाउस में अब शव रखने को लेकर होने वाली परेशानी दूर होने जा रही है।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Dec 30, 2025

ग्वालियर. जयारोग्य चिकित्सालय (जेएएच) के हजार बिस्तर अस्पताल स्थित पीएम हाउस में अब शव रखने को लेकर होने वाली परेशानी दूर होने जा रही है। यहां आधुनिक वॉकिंग कोल्ड रूम बनाए जाने का काम शुरू हो गया है, जिससे एक साथ 25 शव सुरक्षित रखे जा सकेंगे। अब तक शवों को फ्रीजर में रखना पड़ता था, जिससे विशेषकर ज्यादा शव आने की स्थिति में दिक्कतें आती थीं। पीएम हाउस में वॉकिंग कोल्ड रूम निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार यह काम 20 से 25 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद शवों को कई घंटों तक सुरक्षित रखने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। हजार बिस्तर अस्पताल के पीएम हाउस में दो वॉङ्क्षकग कोल्ड रूम बनाए जा रहे हैं। दोनों कोल्ड रूम में मिलाकर एक बार में 25 शव सुरक्षित रखे जा सकेंगे। इससे कम जगह में अधिक शव रखने की सुविधा मिलेगी और व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी।

गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा राहत

गर्मी के मौसम में शव जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। खासकर मई-जून में अंचलभर से बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम के लिए शव पीएम हाउस लाए जाते हैं। कई बार शव रखने के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन वॉकिंग कोल्ड रूम बनने से यह समस्या समाप्त हो जाएगी।

साल भर में आते हैं 2500 से ज्यादा शव

जेएएच में ग्वालियर-चंबल अंचल ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी शव लाए जाते हैं। अनुमान के अनुसार यहां सालाना 2500 से 2600 शव पोस्टमार्टम के लिए आते हैं, यानी हर महीने करीब 200 से 210 शव। नई सुविधा से कार्यप्रणाली में बड़ी राहत मिलेगी।

पीएम हाउस में वॉकिंग कोल्ड रूम का काम शुरू हो गया है। यह सांसद निधि से बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद शव रखने की व्यवस्था में काफी राहत मिलेगी।
डॉ. मक्खन माहौर,सहायक अधीक्षक, जेएएच

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 06:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जेएएच के पोस्ट मार्टम हाउस में बनेगा आधुनिक वॉकिंग कोल्ड रूम, एक साथ 25 शव रखने की मिलेगी सुविधा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

परिषद ने गोदाम, वेयरहाउस, दुकानों, शोरूम, पेट्रोल पंप और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी।

nagar nigam parisad
समाचार

एक्सपायरी सोस की बोतल नष्ट कराई , बार-बार उपयोग किए गए तेल को नष्ट कराया

खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने देर शाम ग्वालियर व्यापार मेले में सैंपलिंग की कार्रवाई की।
ग्वालियर

कोहरे ने छीनी धूप, बर्फीली हवा ने बढ़ाई कंपकंपी—शहर में में सूरज का ‘हाफ डे’

सीजन का दूसरा सीवियर कोल्ड डे, प्रदेश में ग्वालियर व दतिया का दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा
ग्वालियर

अभी गांव-गांव बस के लिए करना होगा इंतजार, पहले चरण में इंदौर-उज्जैन, फिर जबलपुर; उसके बाद आएगा ग्वालियर का नंबर

अभी गांव-गांव बस के लिए करना होगा इंतजार, पहले चरण में इंदौर-उज्जैन, फिर जबलपुर; उसके बाद आएगा ग्वालियर का नंबर
ग्वालियर

न्यू ईयर पार्टियों पर आबकारी विभाग की कड़ी निगरानी, बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी कार्रवाई

आबकारी विभाग ने चेतावनी जारी की है
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.