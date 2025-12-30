जेएएच के पोस्ट मार्टम हाउस में बनेगा आधुनिक वॉकिंग कोल्ड रूम, एक साथ 25 शव रखने की मिलेगी सुविधा

ग्वालियर. जयारोग्य चिकित्सालय (जेएएच) के हजार बिस्तर अस्पताल स्थित पीएम हाउस में अब शव रखने को लेकर होने वाली परेशानी दूर होने जा रही है। यहां आधुनिक वॉकिंग कोल्ड रूम बनाए जाने का काम शुरू हो गया है, जिससे एक साथ 25 शव सुरक्षित रखे जा सकेंगे। अब तक शवों को फ्रीजर में रखना पड़ता था, जिससे विशेषकर ज्यादा शव आने की स्थिति में दिक्कतें आती थीं। पीएम हाउस में वॉकिंग कोल्ड रूम निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार यह काम 20 से 25 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद शवों को कई घंटों तक सुरक्षित रखने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 20 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। हजार बिस्तर अस्पताल के पीएम हाउस में दो वॉङ्क्षकग कोल्ड रूम बनाए जा रहे हैं। दोनों कोल्ड रूम में मिलाकर एक बार में 25 शव सुरक्षित रखे जा सकेंगे। इससे कम जगह में अधिक शव रखने की सुविधा मिलेगी और व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी।
गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा राहत
गर्मी के मौसम में शव जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। खासकर मई-जून में अंचलभर से बड़ी संख्या में पोस्टमार्टम के लिए शव पीएम हाउस लाए जाते हैं। कई बार शव रखने के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन वॉकिंग कोल्ड रूम बनने से यह समस्या समाप्त हो जाएगी।
साल भर में आते हैं 2500 से ज्यादा शव
जेएएच में ग्वालियर-चंबल अंचल ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी शव लाए जाते हैं। अनुमान के अनुसार यहां सालाना 2500 से 2600 शव पोस्टमार्टम के लिए आते हैं, यानी हर महीने करीब 200 से 210 शव। नई सुविधा से कार्यप्रणाली में बड़ी राहत मिलेगी।
पीएम हाउस में वॉकिंग कोल्ड रूम का काम शुरू हो गया है। यह सांसद निधि से बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद शव रखने की व्यवस्था में काफी राहत मिलेगी।
डॉ. मक्खन माहौर,सहायक अधीक्षक, जेएएच
