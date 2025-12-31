अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर छापामार कार्रवाई, 40 घरेलू सिलेंडर जब्त, दो दुकानें सील

खाद्य विभाग की टीम ने हजीरा, चार शहर का नाका और रसूलाबाद क्षेत्र में छापेमारी कर घरेलू गैस के 40 सिलेंडर जब्त किए, जबकि दो दुकानों को सील कर दिया गया।
खाद्य विभाग की टीम ने हजीरा, चार शहर का नाका और रसूलाबाद क्षेत्र में छापेमारी कर घरेलू गैस के 40 सिलेंडर जब्त किए, जबकि दो दुकानों को सील कर दिया गया। इन इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और भंडारण किया जा रहा है। जन सुनवाई में मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई की।
जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद भदौरिया के अनुसार चार शहर का नाका क्षेत्र में खिलौना टेंट हाउस के सामने स्थित राजपूत गैस रॉ मटेरियल परिसर से 11 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित पाए गए। कार्रवाई के दौरान परिसर में संचालित अन्य दो दुकानें बंद मिलीं, जिनके संचालक मौके से फरार हो गए। जांच के लिए इन दुकानों को तत्काल सील कर दिया गया।
इसी क्षेत्र में स्थित मनीष ट्रेडर्स के परिसर से भी 29 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित पाए गए। इस तरह दोनों परिसरों से कुल 40 सिलेंडर जब्त किए गए और दो दुकानों पर ताले लगाए गए। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं रसोई गैस से संबंधित नियमों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सहायक आपूर्ति अधिकारी महावीर सिंह राठौर, सहायक आपूर्ति अधिकारी सौरभ जैन , कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पूजा तोमर, सारिका कुशवाह, प्रीति गुप्ता एवं कुलदीप राजावत ने अंजाम दिया।
