अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर छापामार कार्रवाई, 40 घरेलू सिलेंडर जब्त, दो दुकानें सील

इसी क्षेत्र में स्थित मनीष ट्रेडर्स के परिसर से भी 29 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित पाए गए। इस तरह दोनों परिसरों से कुल 40 सिलेंडर जब्त किए गए और दो दुकानों पर ताले लगाए गए। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं रसोई गैस से संबंधित नियमों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सहायक आपूर्ति अधिकारी महावीर सिंह राठौर, सहायक आपूर्ति अधिकारी सौरभ जैन , कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पूजा तोमर, सारिका कुशवाह, प्रीति गुप्ता एवं कुलदीप राजावत ने अंजाम दिया।