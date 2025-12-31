31 दिसंबर 2025,

बुधवार

ग्वालियर

अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर छापामार कार्रवाई, 40 घरेलू सिलेंडर जब्त, दो दुकानें सील

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Dec 31, 2025

खाद्य विभाग की टीम ने हजीरा, चार शहर का नाका और रसूलाबाद क्षेत्र में छापेमारी कर घरेलू गैस के 40 सिलेंडर जब्त किए, जबकि दो दुकानों को सील कर दिया गया।

खाद्य विभाग की टीम ने हजीरा, चार शहर का नाका और रसूलाबाद क्षेत्र में छापेमारी कर घरेलू गैस के 40 सिलेंडर जब्त किए, जबकि दो दुकानों को सील कर दिया गया। इन इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और भंडारण किया जा रहा है। जन सुनवाई में मिली शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई की।

जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद भदौरिया के अनुसार चार शहर का नाका क्षेत्र में खिलौना टेंट हाउस के सामने स्थित राजपूत गैस रॉ मटेरियल परिसर से 11 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित पाए गए। कार्रवाई के दौरान परिसर में संचालित अन्य दो दुकानें बंद मिलीं, जिनके संचालक मौके से फरार हो गए। जांच के लिए इन दुकानों को तत्काल सील कर दिया गया।

इसी क्षेत्र में स्थित मनीष ट्रेडर्स के परिसर से भी 29 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित पाए गए। इस तरह दोनों परिसरों से कुल 40 सिलेंडर जब्त किए गए और दो दुकानों पर ताले लगाए गए। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं रसोई गैस से संबंधित नियमों के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान सहायक आपूर्ति अधिकारी महावीर सिंह राठौर, सहायक आपूर्ति अधिकारी सौरभ जैन , कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पूजा तोमर, सारिका कुशवाह, प्रीति गुप्ता एवं कुलदीप राजावत ने अंजाम दिया।

Published on:

31 Dec 2025 11:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर छापामार कार्रवाई, 40 घरेलू सिलेंडर जब्त, दो दुकानें सील

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

कोहरे पर धूप की जीत, 6.4 डिग्री उछला पारा: कोल्ड डे से मिली राहत, शाम ढलते ही लौटी सर्द हवा

शहर में को मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। सुबह तक घने कोहरे की चादर में लिपटे शहर को जैसे ही 10:30 बजे के बाद धूप मिली, ठंड से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली।
ग्वालियर

काम हुआ शुरू , अभी तक शव फ्रीजर में रखे जाते है

ग्वालियर

परिषद ने गोदाम, वेयरहाउस, दुकानों, शोरूम, पेट्रोल पंप और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी।

एक्सपायरी सोस की बोतल नष्ट कराई , बार-बार उपयोग किए गए तेल को नष्ट कराया

खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने देर शाम ग्वालियर व्यापार मेले में सैंपलिंग की कार्रवाई की।
ग्वालियर

कोहरे ने छीनी धूप, बर्फीली हवा ने बढ़ाई कंपकंपी—शहर में में सूरज का ‘हाफ डे’

सीजन का दूसरा सीवियर कोल्ड डे, प्रदेश में ग्वालियर व दतिया का दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा
ग्वालियर
