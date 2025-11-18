Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

3000 से ज्यादा लोकेशन पर होगा सर्वे, फोरलेन-सिक्सलेन के पास बढ़ेंगे जमीनों के रेट

mp news: 20 नवंबर से शुरू हो सकता है पंजीयन विभाग और राजस्व विभाग के सर्वे का काम...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Nov 18, 2025

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर जमीनों और प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोत्तरी हो सकती है। बीते कई सालों की तरह इस बार फिर से भोपाल जिले में प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन 2025-26 को लेकर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस बार फिर राजस्व विभाग जिले की जमीनों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकता है। शहर में जहां-जहां पर नई फोरलेन, व्हाइट टॉपिंग, सीसी रोड और नए विकास कार्य होने हैं, वहां पर जमीनों के दाम 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी है। नई प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन को तैयार करने के सर्वे का काम 20 नवंबर से शुरू हो सकता है।

3 हजार से अधिक लोकेशन पर सर्वे

प्रशासनिक अधिकारियों की मानें तो इस बार जिले में तीन हजार से अधिक लोकेशन पर सर्वे का काम किया जाना है। बीते एक साल में शहर के आउटर इलाकों में जमकर विकास कार्य हुए हैं। साथ ही, शहर के आसपास कई नए निजी प्रोजेक्ट लांच होने से मार्केट में जमीनों के बाद काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में सर्वे में इन सबको प्राथमिकता देकर वहां के रेट और हो रही रजिस्ट्रियों के दाम निकाले जाएंगे। इसके बाद यहां पर प्रस्तावित रेट तय कर बैठक में रखे जाएंगे।

पिछली बार जमीनों के दाम बढ़ाने का हुआ था विरोध

बता दें कि पिछले साल जिला प्रशासन ने करीब 243 लोकेशंस पर जमीनों के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था। जिन-जिन इलाकों से सिक्सलेन व फोरलेन सड़कें प्रस्तावित थीं, वहां पर जमीनों के रेट बढ़ा दिए गए थे। इस पर जनप्रतिनिधियों के अलावा क्रेडाई संगठन ने भी जमीनों के रेट को लेकर जमकर आपत्ति दर्ज कराई थी। ऐसे में इस बार फिर से जमीनों के दाम बढ़ाने के विरोध में संगठन और आम जनता विरोध जता सकती है।

18 Nov 2025 07:12 pm

