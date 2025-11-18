3000 से ज्यादा लोकेशन पर होगा सर्वे, फोरलेन-सिक्सलेन के पास बढ़ेंगे जमीनों के रेट

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर जमीनों और प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोत्तरी हो सकती है। बीते कई सालों की तरह इस बार फिर से भोपाल जिले में प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन 2025-26 को लेकर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस बार फिर राजस्व विभाग जिले की जमीनों के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकता है। शहर में जहां-जहां पर नई फोरलेन, व्हाइट टॉपिंग, सीसी रोड और नए विकास कार्य होने हैं, वहां पर जमीनों के दाम 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी है। नई प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन को तैयार करने के सर्वे का काम 20 नवंबर से शुरू हो सकता है।