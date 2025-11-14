एमपी में 600 करोड़ का निवेश करेंगी 11 बड़ी कंपनियां, ये शहर बन रहा नया औद्योगिक क्षेत्र..

DEMO PIC
MP News: मध्यप्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए नए उद्योग हों या फिर सड़कों का तेजी से फैलता जाल प्रदेश में विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश के उज्जैन जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। यहां देश की 11 बड़ी कंपनियां अपने उद्योग लगाने के लिए आ रही हैं ये सभी 11 कंपनियां उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में 600 करोड़ रूपये का निवेश करेंगी जिससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा।
उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी इलाके में मेडिकल डिवाइस पार्क में हेल्थ सेक्टर से जुड़ी 11 बड़ी कंपनियां 600 करोड़ का निवेश करेंगी। इन कंपनियों के निवेश से करीब 2 हजार लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। मेडिकल सेक्टर में निवेश करने वाली इन कंपनियों को जमीन आवंटित कर दी गई है। ऐसा बताया गया है कि इन 11 कंपनियों के निवेश से मध्यप्रदेश को मेडिकल डिवाइस हब बनाने में बड़ा पड़ाव साबित होगा और मध्यप्रदेश उपभोक्ता ही नहीं बल्कि उत्पादक प्रदेश बनेगा। यहां ये भी बता दें कि विक्रम उद्योगपुरी के एक बड़े हिस्से में मेडिकल डिवाइस पार्क डेवलप हो रहा है। यहां अभी तक 66 कंपनियों को जमीन आवंटित की जा चुकी है।
-- रोहिनिका सिस्टम्स प्रा. लि.- 100 करोड़ का निवेश ।
-- 9 एम इंडिया लिमिटेड- 100 करोड़ का निवेश ।
-- लाईफपल्स मेडटेक प्रा. लि.- 61.87 करोड़ का निवेश ।
-- नोवानटिस लाइफ साइंस प्रा. लि.- 57 करोड़ का निवेश ।
-- जीएसी फार्मास्युटिकल्स - 50 करोड़ का निवेश ।
-- अंबीटेक हेल्थकेयर प्रा. लि. - 50 करोड़ का निवेश ।
-- प्लस पॉइंट डिवाइस- 13.5 करोड़ का निवेश ।
-- कुस्व मेडीनोवा - 6 करोड़ का निवेश ।
-- वेलट्रो ऑर्थोटिक्स प्रा. लि.- 25 करोड़ का निवेश ।
-- जमना हेल्थ केयर प्रा. लि.- 50 करोड़ का निवेश ।
