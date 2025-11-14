एमपी में 600 करोड़ का निवेश करेंगी 11 बड़ी कंपनियां, ये शहर बन रहा नया औद्योगिक क्षेत्र..

उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी इलाके में मेडिकल डिवाइस पार्क में हेल्थ सेक्टर से जुड़ी 11 बड़ी कंपनियां 600 करोड़ का निवेश करेंगी। इन कंपनियों के निवेश से करीब 2 हजार लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। मेडिकल सेक्टर में निवेश करने वाली इन कंपनियों को जमीन आवंटित कर दी गई है। ऐसा बताया गया है कि इन 11 कंपनियों के निवेश से मध्यप्रदेश को मेडिकल डिवाइस हब बनाने में बड़ा पड़ाव साबित होगा और मध्यप्रदेश उपभोक्ता ही नहीं बल्कि उत्पादक प्रदेश बनेगा। यहां ये भी बता दें कि विक्रम उद्योगपुरी के एक बड़े हिस्से में मेडिकल डिवाइस पार्क डेवलप हो रहा है। यहां अभी तक 66 कंपनियों को जमीन आवंटित की जा चुकी है।