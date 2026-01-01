एमपी को मिलेगी 46 किमी लंबी 6-लेन सड़क, आपस में कनेक्ट होंगे 16 गांव

करीब 35 लाख की लागत से बन रहा रालामंडल ब्रिज भी मार्च में पूरा हो जाएगा। मार्च में ही चर्चित अर्जुन बड़ौदा ब्रिज भी पूरा होने की संभावना है। एबी रोड पर सत्यसाई चौराहा और निरंजनपुर चौराहे पर करीब 80 करोड़ की लागत से ओवर ब्रिज बन रहे हैं। इनके जुलाई-अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। मूसाखेड़ी चौराहे का ओवर ब्रिज भी इस साल पूरा होगा।