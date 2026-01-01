एमपी को मिलेगी 46 किमी लंबी 6-लेन सड़क, आपस में कनेक्ट होंगे 16 गांव

Indore and Ujjain road प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)
MP News:एमपी के उज्जैन शहर में साल वर्ष 2026 तक विकास के नए दौर में प्रवेश करेगा, सुविधाओं का टेक ऑफ होगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत शहर में सड़क, ओवर ब्रिज, परिवहन कंपनी, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी), रोजगार और शहरी सुविधाओं से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने की तैयारी में है।
इन योजनाओं के पूरा होने से आम लोगों को बेहतर यातायात, रोजगार के नए अवसर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मास्टर प्लान का बहुप्रतिक्षित 23 सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा, लोगों को सुविधा मिलेगी।
वर्ष 2026 में बायपास की ट्रैफिक समस्याओं को निजात मिलने की उम्मीद है। करीब 65 करोड़ की लागत से बायपास के एमआर-10 जंक्शन पर बन रही थ्री लेयर ब्रिज मई में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इससे यहां रांग साइड वाहन आने व क्रासिंग की बड़ी समस्या का अंत होगा।
करीब 35 लाख की लागत से बन रहा रालामंडल ब्रिज भी मार्च में पूरा हो जाएगा। मार्च में ही चर्चित अर्जुन बड़ौदा ब्रिज भी पूरा होने की संभावना है। एबी रोड पर सत्यसाई चौराहा और निरंजनपुर चौराहे पर करीब 80 करोड़ की लागत से ओवर ब्रिज बन रहे हैं। इनके जुलाई-अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। मूसाखेड़ी चौराहे का ओवर ब्रिज भी इस साल पूरा होगा।
अनुमानित लागतः लगभग 1,692 करोड़ रुपए
लक्ष्यः दिसंबर 2026
वर्तमान स्थिति :सड़क चौड़ीकरण और भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। कई हिस्सों में निर्माण एजेंसियां काम कर रही हैं। चरणबद्ध तरीके से पुल. सर्विस रोड और डेनेज का निर्माण किया जा रहा है।
इंदौर से उज्जैन के बीच लगभग 46 किलोमीटर लंबी सड़क को छह लेन में बदला जा रहा है। यह परियोजना सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए तेज गति से आगे बढ़ाई जा रही है।
-इंदौर से उज्जैन का सफर कम समय में पूरा होगा
-दुर्घटनाओं में कमी आएगी
-धार्मिक व पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा
-आसपास के 16 गांवों को बेहतर सड़क सुविधा
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग