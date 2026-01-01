1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

एमपी को मिलेगी 46 किमी लंबी 6-लेन सड़क, आपस में कनेक्ट होंगे 16 गांव

MP News: :सड़क चौड़ीकरण और भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। कई हिस्सों में निर्माण एजेंसियां काम कर रही हैं।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Jan 01, 2026

Indore and Ujjain road

Indore and Ujjain road प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News:एमपी के उज्जैन शहर में साल वर्ष 2026 तक विकास के नए दौर में प्रवेश करेगा, सुविधाओं का टेक ऑफ होगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत शहर में सड़क, ओवर ब्रिज, परिवहन कंपनी, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी), रोजगार और शहरी सुविधाओं से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने की तैयारी में है।

इन योजनाओं के पूरा होने से आम लोगों को बेहतर यातायात, रोजगार के नए अवसर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मास्टर प्लान का बहुप्रतिक्षित 23 सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा, लोगों को सुविधा मिलेगी।

ब्रिज होंगे तैयार, लोगों को मिलेगी राहत

वर्ष 2026 में बायपास की ट्रैफिक समस्याओं को निजात मिलने की उम्मीद है। करीब 65 करोड़ की लागत से बायपास के एमआर-10 जंक्शन पर बन रही थ्री लेयर ब्रिज मई में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इससे यहां रांग साइड वाहन आने व क्रासिंग की बड़ी समस्या का अंत होगा।

करीब 35 लाख की लागत से बन रहा रालामंडल ब्रिज भी मार्च में पूरा हो जाएगा। मार्च में ही चर्चित अर्जुन बड़ौदा ब्रिज भी पूरा होने की संभावना है। एबी रोड पर सत्यसाई चौराहा और निरंजनपुर चौराहे पर करीब 80 करोड़ की लागत से ओवर ब्रिज बन रहे हैं। इनके जुलाई-अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। मूसाखेड़ी चौराहे का ओवर ब्रिज भी इस साल पूरा होगा।

ये भी जानिए

अनुमानित लागतः लगभग 1,692 करोड़ रुपए
लक्ष्यः दिसंबर 2026
वर्तमान स्थिति :सड़क चौड़ीकरण और भूमि समतलीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। कई हिस्सों में निर्माण एजेंसियां काम कर रही हैं। चरणबद्ध तरीके से पुल. सर्विस रोड और डेनेज का निर्माण किया जा रहा है।

इंदौर से उज्जैन के बीच लगभग 46 किलोमीटर लंबी सड़क को छह लेन में बदला जा रहा है। यह परियोजना सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए तेज गति से आगे बढ़ाई जा रही है।

लोगों को लाभ

-इंदौर से उज्जैन का सफर कम समय में पूरा होगा

-दुर्घटनाओं में कमी आएगी

-धार्मिक व पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

-आसपास के 16 गांवों को बेहतर सड़क सुविधा

ये भी पढ़ें

अब फटाफट होगा ‘हार्ट अटैक-स्ट्रोक’ का इलाज, एम्स में शुरू होगा ICU भवन
भोपाल
AIIMS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 03:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / एमपी को मिलेगी 46 किमी लंबी 6-लेन सड़क, आपस में कनेक्ट होंगे 16 गांव

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में गली क्रिकेट खेलते कपिल देव का वीडियो वायरल

kapil dev
उज्जैन

महाकाल मंदिर में भयानक भीड़, 45 मिनट में हो रहे दर्शन, VIP दर्शन बंद

Mahakaleshwar temple
उज्जैन

‘अल्लाह से माफी मांगे नुसरत…’, महाकाल दर्शन करने पर एक्ट्रेस के खिलाफ फतवा जारी

Bollywood actress Nushrratt Bharuccha
उज्जैन

पतंग देख गली में दौड़ा 4 साल का मासूम, कुत्तों के झुंड ने नोंच डाला चेहरा और हाथ

MP News pack of Dogs Attack on innocent
उज्जैन

दिल्ली के बाद एमपी में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया

metropolitan area
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.