अब फटाफट होगा ‘हार्ट अटैक-स्ट्रोक’ का इलाज, एम्स में शुरू होगा ICU भवन

इधर राज्य सरकार ने भोपाल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के तहत 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्थापित किए जाएंगे। सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि कई के भवन बनकर तैयार है और कुछ के भवन बनाए जा रहे हैं। इनमें लगभग 14 तरह की तत्काल जांचें, गर्भावस्था और शिशु देखभाल, परिवार नियोजन, संचारी व गैर-संचारी रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप की स्क्रीनिंग और प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, योग और टेली-परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अभी भोपाल में 92 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। अब आंकड़ा सौ के पार पहुंच जाएगा।