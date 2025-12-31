‘अल्लाह से माफी मांगे नुसरत…’, महाकाल दर्शन करने पर एक्ट्रेस के खिलाफ फतवा जारी

Bollywood actress Nushrratt Bharuccha (फोटो सोर्स: X हैंडल)
MP News: नववर्ष पर बाबा महाकाल का दर्शन और आशीर्वाद लेने जहां वीवीआईपी, आम भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं, रहे है, वहीं फिल्मी हस्तियां भी पहुंच रही है। मंगलवार तड़के भस्म आरती में शामिल होने बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरुचा आई। सोनू की टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा, ड्रीम गर्ल जैसी कई फिल्मों में अभिनय करने वाली नुसरत ने यहां पर महाकल के दर्शन किए।
देहरी से दर्शन के बाद नुसरत ने नंदी हॉल में बैठकर नुसरत का मंदिर प्रबंध समिति की ओर से स्वागत-सत्कार किया गया। उन्होंने कहा दर्शन बहुत अच्छे और सुचारु हुए। हांलाकि दर्शन के एक दिन बाद उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक्ट्रेस नुसरत भरुचा के खिलाफ फतवा जारी किया है।
मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि नुसरत भरुचा ने महाकाल मंदिर उज्जैन में जो धार्मिक परंपराए निभाई, जल चढ़ाया, यह तमाम चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं। शरीयत की नजर मे गुनहगार हैं। उनको तौबा करनी चाहिए और साथ ही उनको कलमा भी पढ़ना चाहिए। उनका साफ कहना है कि इस्लाम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं देता।
मंदिर में जल चढ़ाना पूजा और भक्ति करना नाजायज है। नुसरत भरूचा तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगे। नुसरत भरूचा कलमा पढ़कर माफी मांगे। नुसरत भरूचा ने शरीयत के खिलाफ काम किया है। बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं।
बता दें कि नुसरत भरुचा ने अब तक इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। नुसरत ने महाकाल मंदिर दर्शन के दौरान बताया था कि वे दूसरी बार आई हैं और आगे भी आएंगी। नुसरत ने खुद अपनी यात्रा को शांतिपूर्ण और सकारात्मक अनुभव बताया है और मंदिर की व्यवस्था की तारीफ भी की।
