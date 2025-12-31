‘अल्लाह से माफी मांगे नुसरत…’, महाकाल दर्शन करने पर एक्ट्रेस के खिलाफ फतवा जारी

MP News: नववर्ष पर बाबा महाकाल का दर्शन और आशीर्वाद लेने जहां वीवीआईपी, आम भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं, रहे है, वहीं फिल्मी हस्तियां भी पहुंच रही है। मंगलवार तड़के भस्म आरती में शामिल होने बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरुचा आई। सोनू की टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा, ड्रीम गर्ल जैसी कई फिल्मों में अभिनय करने वाली नुसरत ने यहां पर महाकल के दर्शन किए।