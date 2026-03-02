ईरान-इजराइल युद्ध: दुबई में फंसे महाकाल के पुजारी, वीडियो बनाकर लगाई गुहार

होली व वीकेंड की छुट्टियों के चलते इस सप्ताह उज्जैन से कई लोगों ने दुबई टूर का प्लान तैयार कर रहा था। वे इंदौर से शारजाह पहुंचने के बाद चार-पांच दिन दुबई में घूमने व एक रात आबूधाबी में स्टे करने वाले थे। टूर प्लान धीरेंद्रसिंह परिहार ने बताया, दुबई में हालात बिगडने के बाद सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। 2, 5 च 6 मार्च के 25 पैसेंजर की बुकिंग थी जिसे निरस्त कर दिया गया है। कुछ बुकिंग 12 मार्च व बाद की हैं, जिन्हें लेकर अभी असमंजस की स्थिति है।