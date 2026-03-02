2 मार्च 2026,

सोमवार

उज्जैन

ईरान-इजराइल युद्ध: दुबई में फंसे महाकाल के पुजारी, वीडियो बनाकर लगाई गुहार

MP News: दुबई गए महाकाल मंदिर के पुजारी फ्लाइट्स रद्द होने से दुबई में ही फंसे। परिवार ने सरकार से लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार।

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Akash Dewani

Mar 02, 2026

Mahakal Temple Priest Stranded in Dubai video viral Iran-Israel War

Mahakal Temple Priest Stranded in Dubai (Patrika.com)

Iran-Israel War: ईरान के हालिया हमलों के बाद पश्चिम एशिया में उपजे तनाव का असर अब भारत के नागरिकों पर भी पड़ने लगा है। दुबई में अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में शामिल होने गए उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी विकास शर्मा वहां फंस गए है। फ्लाइट्स निरस्त होने के कारण उनकी वतन वापसी नहीं हो पा रही है, जिससे उज्जैन में उनका परिवार बेहद चिंतित है। (MP News)

ढाई घंटे विमान में बैठे रहे, फिर मिली हमले की सूचना

मोतीबाग निवासी विकास शर्मा, महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम शमां के पुत्र है। वे 5 दिवसीय सम्मेलन के लिए दुबई गए थे। जानकारी के अनुसार, 28 फरवरी की रात वे भारत लौटने के लिए विमान में सवार हो चुके थे। करीब ढाई घंटे तक उड़ान का इंतजार करने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने युद्ध के हालातों और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फ्लाइट निरस्त कर दी। इसके बाद दुबई, शारजाह और अबू धाबी एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

शहर में 'कर्फ्यू' जैसे हालात, परिवार परेशान

विकास के बड़े भाई और मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा ने बताया कि रविवार को वीडियो कॉल पर हुई बात में विकास ने वहां के तनावपूर्ण हालातों की जानकारी दी है। विकास ने बताया कि दुबई में फिलहाल कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। एयरपोर्ट्स कब खुलेंगे, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। वे वर्तमान में बुर्ज खलीफा क्षेत्र के एक होटल में रुके हुए है।

दुबई के लिए कई उज्जैनियों ने करवाई थी बुकिंग

होली व वीकेंड की छुट्टियों के चलते इस सप्ताह उज्जैन से कई लोगों ने दुबई टूर का प्लान तैयार कर रहा था। वे इंदौर से शारजाह पहुंचने के बाद चार-पांच दिन दुबई में घूमने व एक रात आबूधाबी में स्टे करने वाले थे। टूर प्लान धीरेंद्रसिंह परिहार ने बताया, दुबई में हालात बिगडने के बाद सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। 2, 5 च 6 मार्च के 25 पैसेंजर की बुकिंग थी जिसे निरस्त कर दिया गया है। कुछ बुकिंग 12 मार्च व बाद की हैं, जिन्हें लेकर अभी असमंजस की स्थिति है।

तल्लेरा व जैन भी दुबाई में अटके

उज्जैन से अशोक तल्लेरा व श्रेयांस जैन भी दुबई में अटक गए हैं। तल्लेरा के मामा व पूर्व मंत्री पारस जैन ने बताया, वे दुबई गए थे। अशोक व श्रेयांस पिता-पुत्र हैं। कलेक्टर रौशनकुमार सिंह ने बताया, पुजारी विकास शर्मा के अलावा श्रेयांस जैन व उनके साथ चार लोगों के दुबई में होने की सूचना मिली है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन को सभी लोगों की जानकारी भेज दी गई है।

प्रशासन से मदद की अपील

पुजारी के परिवार ने भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाई है कि दुबई में फंसे भारतीय नागरिकों और विकास शर्मा की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास किए जाएं। मंदिर से जुड़े अन्य पुरोहितों और भक्तों ने भी उनकी कुशलता की कामना की है। (MP News)

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Mar 2026 08:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / ईरान-इजराइल युद्ध: दुबई में फंसे महाकाल के पुजारी, वीडियो बनाकर लगाई गुहार

