एमपी में लाखों लोगों की पेंशन का भुगतान शासन ने किया होल्ड

9 सितंबर को होल्ड 2,93,730 प्रकरणों के सत्यापन के निर्देश दिए गए थे। 10 नवंबर की स्थिति में 63063 सत्यापन हो सके। अर्थात 2,30,667 प्रकरणों का सत्यापन हो सका है। 10 नवंबर तक की स्थिति में सत्यापन की जो गति थी उसके अनुसार प्रतिदिन औसत 700 सत्यापन हुए हैं। इस लिहाज से 30 नवंबर तक अर्थात 20 दिन में इसी गति से काम होने पर 14 हजार सत्यापन और हो सकेंगे। अभी तक जो सत्यापन हुआ है उसमें से 12657 (4.31 फीसदी) हितग्राही पेंशन के पात्र पाए गए हैं और इन्हें पेंशन पोर्टल पर जोड़ा जा सकता है। 4792 (1.63 फीसदी) हितग्राही अपात्र पाए गए हैं। 5578 (1.90 फीसदी) हितग्राहियों का निधन हो चुका है। 15145 (5.16 फीसदी) हितग्राही अन्यत्र चले गए हैं। 23378 (7.96 फीसदी) हितग्राही पात्र तो मिले हैं लेकिन इनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। 1513 हितग्राही ऐसे मिले है जिनके नाम दो बार जुड़े हुए हैं।