सीएम मोहन यादव ने भोपाल में दौड़ाया ट्रेक्टर, सड़क पर 11 सौ वाहनों की भीड़ में विधायक को कराई सवारी

सीएम मोहन यादव ने भोपाल में दौड़ाया ट्रेक्टर
CM Mohan Yadav- एमपी की राजधानी भोपाल में रविवार को सड़क पर अनोखा नजारा दिखा। यहां 11 सौ से ज्यादा ट्रेक्टरों की रैली निकली। वाहनों की इस भीड़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी स्टीयरिंग संभालकर रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने विधायक रामेश्वर शर्मा को बाजू में बैठाकर ट्रेक्टर दौड़ाया। इसी के साथ प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का भव्य और गरिमापूर्ण शुभारंभ भी हो गया। इतनी बड़ी संख्या में ट्रेक्टरों के साथ किसानों ने रैली को ऐतिहासिक बना दिया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र किसान, नारी, युवा और गरीब हैं। इन चारों वर्गों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2026 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल किसानों के हितों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किसान और कृषि से जुड़े सभी आयामों— फसल उत्पादन, लागत, बिक्री, आय को सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने बताया कि कृषक कल्याण वर्ष के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार के 16 विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश की कृषि विकास दर 16 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी में वृद्धि और कृषि लागत में कमी लाने के लिए ठोस व व्यावहारिक उपायों को धरातल पर उतारना है।
कृषि कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के अवसर पर ट्रेक्टर रैली में किसानों का उत्साह देखकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी जोश में आ गए। उन्होंने भी एक ट्रेक्टर की कमान संभाल ली। ट्रेक्टर चालक से आग्रह कर वे ड्राइविंग सीट पर बैठे और रोड पर ट्रेक्टर दौड़ाने लगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ट्रेक्टर चलाते देख किसानों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन किया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग