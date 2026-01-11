11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

सीएम मोहन यादव ने भोपाल में दौड़ाया ट्रेक्टर, सड़क पर 11 सौ वाहनों की भीड़ में विधायक को कराई सवारी

CM Mohan Yadav- 1101 ट्रेक्टरों की निकली रैली, सीएम मोहन यादव ने कृषि वर्ष 2026 का किया आधिकारिक शुभारंभ

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jan 11, 2026

CM Mohan Yadav drove a tractor amidst a crowd of 1100 vehicles in Bhopal

सीएम मोहन यादव ने भोपाल में दौड़ाया ट्रेक्टर

CM Mohan Yadav- एमपी की राजधानी भोपाल में रविवार को सड़क पर अनोखा नजारा दिखा। यहां 11 सौ से ज्यादा ट्रेक्टरों की रैली निकली। वाहनों की इस भीड़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी स्टीयरिंग संभालकर रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने विधायक रामेश्वर शर्मा को बाजू में बैठाकर ट्रेक्टर दौड़ाया। इसी के साथ प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का भव्य और गरिमापूर्ण शुभारंभ भी हो गया। इतनी बड़ी संख्या में ट्रेक्टरों के साथ किसानों ने रैली को ऐतिहासिक बना दिया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र किसान, नारी, युवा और गरीब हैं। इन चारों वर्गों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2026 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल किसानों के हितों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किसान और कृषि से जुड़े सभी आयामों— फसल उत्पादन, लागत, बिक्री, आय को सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने बताया कि कृषक कल्याण वर्ष के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार के 16 विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे।

प्रदेश की कृषि विकास दर 16 प्रतिशत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश की कृषि विकास दर 16 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी में वृद्धि और कृषि लागत में कमी लाने के लिए ठोस व व्यावहारिक उपायों को धरातल पर उतारना है।

किसानों का उत्साह देखकर मुख्यमंत्री ने भी एक ट्रेक्टर की कमान संभाल ली

कृषि कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के अवसर पर ट्रेक्टर रैली में किसानों का उत्साह देखकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी जोश में आ गए। उन्होंने भी एक ट्रेक्टर की कमान संभाल ली। ट्रेक्टर चालक से आग्रह कर वे ड्राइविंग सीट पर बैठे और रोड पर ट्रेक्टर दौड़ाने लगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ट्रेक्टर चलाते देख किसानों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन किया।

ये भी पढ़ें

एमपी के किसानों को सरकार ने बनाया मालामाल, खातों में डाले 6942 करोड़ रुपए
भोपाल
Government deposited ₹6942 crore in the accounts of MP farmers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 06:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम मोहन यादव ने भोपाल में दौड़ाया ट्रेक्टर, सड़क पर 11 सौ वाहनों की भीड़ में विधायक को कराई सवारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 500 मीटर पहले आ जाएगा अंधे मोड़ और ब्लैक स्पॉट का अलर्ट, आसान हुआ कार का सफर

Blind turn alert in MP will come 500 meters in advance
भोपाल

भोपाल गैस त्रासदी ‘पीड़ितों’ का दर्द होगा कम, अब मिलेगा आधुनिक उपचार

Bhopal gas tragedy
भोपाल

एमपी में रद्द होंगे BPL कार्ड, लाखों अपात्रों को हटाने के लिए लागू किया नया सिस्टम

BPL card applications of ineligible people will be canceled in MP
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों को एक्सट्रा मिलेंगे 25 हजार से लेकर 2 लाख रुपए, सरकार की बड़ी सौगात

Employees in MP will get an extra 25000 to 2 lakh rupees
भोपाल

MP के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 400 करोड़ का एरियर

government-employees
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.