सीएम मोहन यादव ने भोपाल में दौड़ाया ट्रेक्टर, सड़क पर 11 सौ वाहनों की भीड़ में विधायक को कराई सवारी

CM Mohan Yadav- एमपी की राजधानी भोपाल में रविवार को सड़क पर अनोखा नजारा दिखा। यहां 11 सौ से ज्यादा ट्रेक्टरों की रैली निकली। वाहनों की इस भीड़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी स्टीयरिंग संभालकर रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने विधायक रामेश्वर शर्मा को बाजू में बैठाकर ट्रेक्टर दौड़ाया। इसी के साथ प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का भव्य और गरिमापूर्ण शुभारंभ भी हो गया। इतनी बड़ी संख्या में ट्रेक्टरों के साथ किसानों ने रैली को ऐतिहासिक बना दिया।