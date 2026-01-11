बेहद शातिर निकला भोपाल का अरबपति ‘प्रॉपर्टी डीलर’, चार केस में गिरफ्तारी के बाद पत्नी ने भी मुंह खोला

Raju Irani- जो शख्स दो दशक से अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ था, वह अब खुद को निर्दोष बता रहा है। भोपाल के कुख्यात राजू ईरानी को पुलिस ने गिरफ्तार क्या किया, उसके तेवर ही बदल गए। खुद को बचाने के लिए यह शातिर बदमाश अब नई चालें चल रहा है। राजू ईरानी ने पुलिस अधिकारियों के सामने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताते हुए कहा कि उसने कई सालों से अपराधों से तौबा कर रखी है। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को भी आगे कर दिया है जिसका कहना है कि कुछ दुश्मन मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।