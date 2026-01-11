‘युवा दिवस’ के दिन CM मोहन यादव लेंगे बड़ा संकल्प, 4 चरणों में चलेगा अभियान

पूर्व से जो आवेदन विभिन्न माध्यमों पर मिल रहे हैं, उन्हें भी उक्त अभियान में शामिल किया जाएगा। निराकरण की कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। पोर्टल में एक प्रथम माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन क्रिएट करने की सुविधा भी दी गई है। प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा करनी होगी। अभियान के सभी चरणों में आयोजित सभी शिविरों में कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/आयुक्त नगर निगम अपर कलेक्टर तथा सभी विभागों के संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहेंगे।