‘युवा दिवस’ के दिन CM मोहन यादव लेंगे बड़ा संकल्प, 4 चरणों में चलेगा अभियान

CM Mohan Yadav will take Sankalp Se Samadhan pledge (फोटो- Patrika.com)
MP News: मोहन सरकार सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती (National Youth Day) के मौके पर यह संकल्प लेने जा रही है कि आमजन की समस्याओं का निराकरण उनके घर पहुंचकर किया जाएगा। इसके लिए 'संकल्प से समाधान अभियान' शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) उक्त अभियान की शुरुआत करेंगे। यह चार चरणों में 31 मार्च तक चलेगा।
अभियान के लिए ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में वार्ड स्तरीय समिति और आवेदन/शिकायतों के एकत्रीकरण के लिए दल गठित किए है। वरिष्ठ अधिकारियों को इनका जिम्मा दिया है। इसमें शामिल अधिकारी, कर्मचारी लोगों के घरों तक पहुंचकर आवेदन एकत्रित करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन माध्यमों का भी उपयोग किया जाएगा।
पूर्व से जो आवेदन विभिन्न माध्यमों पर मिल रहे हैं, उन्हें भी उक्त अभियान में शामिल किया जाएगा। निराकरण की कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। पोर्टल में एक प्रथम माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन क्रिएट करने की सुविधा भी दी गई है। प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा करनी होगी। अभियान के सभी चरणों में आयोजित सभी शिविरों में कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/आयुक्त नगर निगम अपर कलेक्टर तथा सभी विभागों के संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
प्रथम चरणः 12 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। इसमें घर जाकर व अन्य माध्यमों से आवेदन प्राप्त करेंगे। आवेदन की समीक्षा जिलेवार कलेक्टर एवं कमिश्नर की वीसी से की जाएगी।
दूसरा चरणः 16 फरवरी से 16 लगेंगे। इकना निराकरण पोर्टल पर मार्च तक चलेगा। इसमें प्रथम चरण में प्राप्त आवेदन के साथ शेष आवेदन के निराकरण करने शिविर क्लस्टर/जोन लेवल के नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
तीसरा चरणः यह 16 मार्च से 26 मार्च तक चलेगा। इसमें ब्लॉक नगर स्तर पर शिविर आयोजित किए आएंगे, जिसमें क्लस्टर, जोन लेवल पर अनिराकृत आवेदन व शिकायतों/नवीन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।
चौथा चरण: यह 26 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। इसमें जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर समस्त आवेदनों के साथ नवीन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग