कौन है ये भोपाल का रहमान डकैत? जो निकला ईरानी डेरे का सरगना, सूरत से हुआ गिरफ्तार; 7 दिन की रिमांड पर भेजा

ईरानी डेरे का सरगना राजू ईरानी। फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: बॉलीवुड की फिल्म सुपरहिट फिल्म धुरंधर के किरदार- रहमान डकैत की चर्चाएं देश-विदेश तक हुईं। इसी चर्चा के बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ईरानी गैंग को ऑपरेट करने वाले सरगना राजू ईरानी को कड़ी सुरक्षा के बीच निशातपुरा पुलिस सूरत से भोपाल लेकर आई। रविवार की शाम करीब 4:30 बजे उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजू ईरानी को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
राजू ईरानी ने कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उसने खुद को पूरी तरह से निर्दोष है। आगे यह भी बताया कि वह कोई डकैत नहीं है, बल्कि गरीबों की मदद करता है। उसका दावा है कि वह खेती-किसानी के साथ जमीन खरीदने-बेचने का काम करता है और उस पर कोई गंभीर अपराध नहीं है।
निशातपुरा थाना प्रभारी मनोज पटवा ने बताया कि रिमांड के दौरान राजू से लूट, धोखाधड़ी, आगजनी सहित कई मामलों में गहन पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही लंबे समय से फरार चल रहे गैंग के अन्य आरोपियों की तलाश तेज की जाएगी। पुलिस को हाईवे लूट के मास्टरमाइंड काले ईरानी, मुख्तार ईरानी, सहेब अली, अली हैदर और सरताज की सरगर्मी से तलाश है। वहीं रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है।
राजू ईरानी का कहना है कि उसने बीते कई वर्षों से भोपाल या अन्य राज्यों में कोई अपराध नहीं किया है और पुराने मामलों में उसे अदालत से राहत मिल चुकी है। हालांकि, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रकरण दर्ज हैं। सभी मामलों में पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, 28 दिसंबर को भोपाल में ईरानी डेरा पर हुई कार्रवाई के बाद राजू फरार हो गया था। लगातार निगरानी और तकनीकी इनपुट के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच ने उसे लालगेट इलाके से गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर भोपाल लाया गया।
