कौन है ये भोपाल का रहमान डकैत? जो निकला ईरानी डेरे का सरगना, सूरत से हुआ गिरफ्तार; 7 दिन की रिमांड पर भेजा

MP News: बॉलीवुड की फिल्म सुपरहिट फिल्म धुरंधर के किरदार- रहमान डकैत की चर्चाएं देश-विदेश तक हुईं। इसी चर्चा के बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ईरानी गैंग को ऑपरेट करने वाले सरगना राजू ईरानी को कड़ी सुरक्षा के बीच निशातपुरा पुलिस सूरत से भोपाल लेकर आई। रविवार की शाम करीब 4:30 बजे उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजू ईरानी को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।