एमपी में 7000 की रिश्वत लेते पकड़ाया बिजली कंपनी का जूनियर इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: जूनियर इंजीनियर और कंप्यूटर ऑपरेटर नया मीटर लगवाने के एवज में मांगी थी रिश्वत..।

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Nov 13, 2025

jabalpur

lokayukta caught mpeb junior engineer taking bribe 7000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर का है जहां मध्यप्रदेश प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर सर्किल के विजयनगर संभाग में पदस्थ जूनियर इंजीनियर व कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगेहाथों पकड़ा है।

बिजली मीटर लगाने के एवज में मांगी रिश्वत

आवेदक गौरीशंकर यादव निवासी गोहलपुर नर्मदा नगर जबलपुर ने बताया कि उसे अपने नए मकान न्यू नर्मदा नगर आमखेड़ा रोड गोरखपुर बस्ती नंबर दो में पत्नी के नाम मीटर लगवाना है। नए मीटर के लिए उसने ऑनलाइन आवेदन कर ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया था। ऑनलाइन पेमेंट की रसीद लेकर जब वो जूनियर इंजीनियर वरुण कुमार दरबे के पास पहुंचा तो जूनियर इंजीनियर व कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद कोरी ने उससे 8 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। बाद में सौदा 7 हजार रूपये देना तय हुआ।

लोकायुक्त ने दफ्तर में रंगेहाथों पकड़ा

फरियादी गौरीशंकर यादव ने जूनियर इंजीनियर वरुण कुमार दरबे व कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद कोरी के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के बाद इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में की। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत के 7 हजार रूपये देकर आवेदक को रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर व कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेजा। रिश्वत की रकम देने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उखरी रोड जबलपुर स्थित कार्यालय में बुलाया गया और वहीं पर लोकायुक्त ने रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर वरुण कुमार दरबे और कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद कोरी को रिश्वत लेते रंगेहाथों धरदबोचा।

Published on:

13 Nov 2025 08:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी में 7000 की रिश्वत लेते पकड़ाया बिजली कंपनी का जूनियर इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

