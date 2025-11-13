एमपी में 7000 की रिश्वत लेते पकड़ाया बिजली कंपनी का जूनियर इंजीनियर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

फरियादी गौरीशंकर यादव ने जूनियर इंजीनियर वरुण कुमार दरबे व कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद कोरी के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के बाद इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में की। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वत के 7 हजार रूपये देकर आवेदक को रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर व कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेजा। रिश्वत की रकम देने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उखरी रोड जबलपुर स्थित कार्यालय में बुलाया गया और वहीं पर लोकायुक्त ने रिश्वतखोर जूनियर इंजीनियर वरुण कुमार दरबे और कंप्यूटर ऑपरेटर विनोद कोरी को रिश्वत लेते रंगेहाथों धरदबोचा।