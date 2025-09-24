एमपी में 5 लाख रिश्वत मांगने वाले अधिकारी की ‘उतरी पेंट’, पहली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने पकड़ा

mp news: मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रामा अवास्या को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर हुई। शिकायतकर्ता कमलेश संगाडिया निवासी ग्राम बरझर (शामलाकुंड) ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उसकी पत्नी कमिला संगाडिया ग्राम शामलाकुंड में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित करती हैं। 20 अगस्त को अधिकारी ने दुकान का पंचनामा बनाकर एफआइआर दर्ज करने की धमकी दी और 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी।
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय को शिकायत मिलने पर प्राथमिक जांच की गई, जो सही पाई गई। इसके बाद 24 सितंबर को ट्रैप दल बनाया गया। आरोपी अधिकारी रामा अवास्या ने पहले महिला को कलेक्टर कार्यालय बुलाया, लेकिन बाद में मीटिंग का बहाना बनाकर वेयरहाउस आने को कहा। जैसे ही पीड़िता और उसका पति पहली किस्त के 50 हजार रुपए लेकर पहुंचे और पैसे सौंपे लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर अधिकारी को पकड़ लिया। पीड़ित ने बताया कि यह रिश्वत की पहली किस्त थी।
कार्रवाई के दौरान रिश्वतखोर अधिकारी रामा अवास्या ने रिश्वत के रूपये अपनी पेंट के जेब में रख लिए थे जिसके कारण लोकायुक्त की टीम ने अधिकारी का पेंट उतरवाकर उसे भी जब्त किया है। कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक और खाद्य विभाग के अधिकारियों में हडक़ंप मच गया है। लोकायुक्त ने आरोपी रामा अवास्या के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है।