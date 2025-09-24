एमपी में 5 लाख रिश्वत मांगने वाले अधिकारी की ‘उतरी पेंट’, पहली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने पकड़ा

mp news: मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रामा अवास्या को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर हुई। शिकायतकर्ता कमलेश संगाडिया निवासी ग्राम बरझर (शामलाकुंड) ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उसकी पत्नी कमिला संगाडिया ग्राम शामलाकुंड में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित करती हैं। 20 अगस्त को अधिकारी ने दुकान का पंचनामा बनाकर एफआइआर दर्ज करने की धमकी दी और 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी।