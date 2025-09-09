1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई शिक्षक-चपरासी की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…

mp news: मध्यप्रदेशमें रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले का है जहां एक सहायक शिक्षक और चपरासी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है।
टीकमगढ़ जिले के पलेरा में सीएम हाउस स्कूल में सागर लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक शिक्षक कैलाश खरे और चपरासी शंकर लाला कटारे को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर सहायक शिक्षक कैलाश खरे के खिलाफ माध्यमिक शाला बेला में पदस्थ सहायक शिक्षक अनिल कुमार खरे ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फरियादी शिक्षक अनिल कुमार ने बताया कि निलंबन अवधि का वेतन निकलवाने के लिए वो सहायक शिक्षक कैलाश खरे से मिले थे जिसके एवज में उसने उनसे 5 लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी, बाद में सौदा 1 लाख रूपये में तय हुआ था।
फरियादी शिक्षक अनिल खरे ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सागर लोकायुक्त कार्यालय में की। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर फरियादी अनिल खरे को मंगलवार 9 सितंबर को जाल बिछाकर 1 लाख रूपये देने के लिए रिश्वतखोर सहायक शिक्षक कैलाश खरे के पास भेजा। कैलाश खरे चपरासी शंकर लाला कटारे के जरिए रिश्वत ले रहा था जिन्हें लोकायुक्त की टीम ने रंगेहातों पकड़ लिया।