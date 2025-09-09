1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई शिक्षक-चपरासी की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…

टीकमगढ़ जिले के पलेरा में सीएम हाउस स्कूल में सागर लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक शिक्षक कैलाश खरे और चपरासी शंकर लाला कटारे को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर सहायक शिक्षक कैलाश खरे के खिलाफ माध्यमिक शाला बेला में पदस्थ सहायक शिक्षक अनिल कुमार खरे ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फरियादी शिक्षक अनिल कुमार ने बताया कि निलंबन अवधि का वेतन निकलवाने के लिए वो सहायक शिक्षक कैलाश खरे से मिले थे जिसके एवज में उसने उनसे 5 लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी, बाद में सौदा 1 लाख रूपये में तय हुआ था।