Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टीकमगढ़

1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई शिक्षक-चपरासी की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…

mp news: सीएम राइज स्कूल में लोकायुक्त की कार्रवाई, सहायक शिक्षक और चपरासी को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा...।

टीकमगढ़

Shailendra Sharma

Sep 09, 2025

tikamgarh
lokayukta team caught assistent teacher and peon taking bribe 1 lakh Rs

mp news: मध्यप्रदेशमें रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले का है जहां एक सहायक शिक्षक और चपरासी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है।

रिश्वतखोर सहायक शिक्षक

टीकमगढ़ जिले के पलेरा में सीएम हाउस स्कूल में सागर लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक शिक्षक कैलाश खरे और चपरासी शंकर लाला कटारे को 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर सहायक शिक्षक कैलाश खरे के खिलाफ माध्यमिक शाला बेला में पदस्थ सहायक शिक्षक अनिल कुमार खरे ने सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फरियादी शिक्षक अनिल कुमार ने बताया कि निलंबन अवधि का वेतन निकलवाने के लिए वो सहायक शिक्षक कैलाश खरे से मिले थे जिसके एवज में उसने उनसे 5 लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी, बाद में सौदा 1 लाख रूपये में तय हुआ था।

ये भी पढ़ें

एमपी में कृषि विस्तार अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
रतलाम
ratlam

लोकायुक्त ने रंगेहाथ पकड़ा

फरियादी शिक्षक अनिल खरे ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सागर लोकायुक्त कार्यालय में की। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर फरियादी अनिल खरे को मंगलवार 9 सितंबर को जाल बिछाकर 1 लाख रूपये देने के लिए रिश्वतखोर सहायक शिक्षक कैलाश खरे के पास भेजा। कैलाश खरे चपरासी शंकर लाला कटारे के जरिए रिश्वत ले रहा था जिन्हें लोकायुक्त की टीम ने रंगेहातों पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें

एमपी में बीआरसी 30000 की रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 04:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई शिक्षक-चपरासी की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.