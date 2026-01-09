एक दिन पहले दिया नोटिस और चला दिया प्रशासन ने बुलडोजर,सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन

परिजनों के अनुसार 6 जुलाई 2023 को हल्का पटवारी द्वारा जारी कुल भूमि प्रमाण पत्र में उनके पिता भज्जू कुशवाहा के नाम कोई अन्य भूमि दर्ज नहीं है। परिवार का कहना है कि यही उनकी एकमात्र जमीन थी और कार्रवाई में तीन मकान, फ सल, बाड़ी बांगड़ एवं दुकान पूरी तरह नष्ट कर दी गई। अब केवल एक मकान शेष है। जिसमें 12 सदस्यों का परिवार रह रहा है। पशुओं को बांधने की भी जगह नहीं बची है।