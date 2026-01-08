तेज रफ्तार बाइक पिकअप से टकराई, सरपंच के बेटे समेत दो की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हुए भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक से आ रहे युवकों के पिकअप वाहन से टकरा गए। जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने इन शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया।
दरअसल, ग्राम हैदरपुर निवासी अक्षय वंशकार पुत्र पप्पू वंशकार 18 वर्ष अपने मित्र अखिलेश पुत्र राजू अहिरवार 14 साल के साथ बाइक से बड़ागांव धसान की ओर आ रहा था। जैसे ही इनकी बाइक ग्राम भैंसवारी के पास िस्थत एक गैस एजेंसी के सामने पहुंची की बड़ागांव की ओर से जा रही पिकअप से टकरा गई। इसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के सिर में गंभीर चोट आई थी और मांस के टुकड़े तक सड़क पर बिखर गए थे। घटना देखते ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल दोनों को उठा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। यहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो यह युवक बहुत तेजी से बाइक चला रहे थे। बाइक की रफ्तार 80 किलो मीटर प्रति घंटा से अधिक बताई जा रही है। इस घटना में बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप वाहन के साथ ही यह बाइक भी जब्त कर ली है। इसमें मृतक अक्षय वंशकर हैदरपुर सरपंच पप्पू वंशकार का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बाइक सवाल दोनों ही युवक हेलमेट भी नहीं लगाए थे। बता दें कि, सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार अभियान चलाने के बाद भी लोग हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक होते नहीं दिख रहे है। दोनों की मौत सिर में गंभीर चोट आने से बताई जा रही है।
