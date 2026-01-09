7 फ रवरी से 10 वीं.12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होगी शुरू, मोबाइल एप रखेेगा ऑनलाइन नजर

परीक्षा के लिए बनाए गए ४३ सामान्य और ३ अति संवेदनशील केंद्र
टीकमगढ़ मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाएं अगलेे माह फ रवरी से शुरू होने जा रही है। जिले में शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। ४३ सामान्य और ३ अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए है। सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए है साथ ही पेपर लीके होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए मोबाइल एप (कंडक्ट ऑफ एग्जाम) से ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
बोर्ड परीक्षा शाखा प्रभारी सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि जिले म ें४३ सामान्य और ३ अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए है। सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और पेपर लीके होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए मोबाइल एप (कंडक्ट ऑफ एग्जाम) से ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इतना ही नहीं छात्रों के साथ साथ ड्यूटी पर रहने वाले शिक्षकों के लिए परीक्षा केंद्र्र के अंदर मोबाइल प्रतिबंध रहेगा। साथ ही केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित कोई स्टाफ केंद्र में मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। इनकी निगरानी ऑनलाइन कंट्रोल रूम से की जाएगी।
इस बार परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र के बंडल लोकेशन भी ट्रेस होगी। वहीं उडऩदस्तों की मानीटरिंग भी एप के माध्यम से की जाएगी। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रश्नपत्र बंडलों को थाने से निकालने में कलेक्टर प्रतिनिधि को तैनात किया जाएगा। जो सुबह 6.30 बजे पुलिस थाना पहुंचकर सेल्फ ी भेजेंगे। इनकी मानीटरिंग भी एप से की जाएगी। पुलिस थाने से लेकर केंद्र तक प्रश्न पत्र पहुंचाने और वितरण तक में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
बोर्ड परीक्षा शाखा प्रभारी ने बताया कि इस बार परीक्षा केंद्रों से माध्यमिक शिक्षा मंडल को सूचना देने के लिए मोबाइल के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसमें लैडलाइन फोन उपयोग के साथ पोर्टल भी तैयार किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। परीक्षा में तैनात सभी अधिकारी मोबाइल पर मंडल का एप डाउनलोड करेंगे। एप पर थाना से प्रश्न पत्र निकालने, केंद्रों पर बंडल खोलने से लेकर वितरण करने, परीक्षा खत्म होने के बाद बंडल बनने और मूल्यांकन केंद्र पर जमा करने तक की एंट्री की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग