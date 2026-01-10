‘मुझे मेरे दीपक से मिला दो…’ बीच सड़क पर लड़की ने काटा बवाल!

दरअसल, शुक्रवार की देर शाम एक युवती टीकमगढ़-झांसी हाइवे पर बैठ कर रोने लगी। वह अपने प्रेमी दीपक को बुला रही थी। उसका कहना था कि उसका प्रेमी दीपक थाने में है और उसे दीपक से मिलना है। यह देखकर लोग यहां जमा हो गए और युवती से पूरा मामला समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ नहीं बता रही थी।



वह दीपक का नाम लेकर रोए जा रहे थी। लोग युवती से लगातार दीपक और उसके बारे में पूछ रही थी। कि दीपक कौन है और वह कहां कि रहने वाली है। इस पर युवती का केवल इतना कहना था कि वह दीपक के साथ 9 माह से रह रही है। वो उससे प्यार करती है। मुझे दीपक से मिला दो।