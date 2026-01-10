10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

टीकमगढ़

‘मुझे मेरे दीपक से मिला दो…’ बीच सड़क पर लड़की ने काटा बवाल!

MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक लड़की ने बीच सड़क पर बवाल मचा दिया।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Himanshu Singh

Jan 10, 2026

tikamgarh-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कस्बे में देर शाम एक युवक ने अपने प्रेमी को लेकर बीच सड़क पर जमकर बवाल काटा। सड़क पर बैठी युवती के कारण भीड़ एकत्रित हो गई। जिसके कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई।

दरअसल, शुक्रवार की देर शाम एक युवती टीकमगढ़-झांसी हाइवे पर बैठ कर रोने लगी। वह अपने प्रेमी दीपक को बुला रही थी। उसका कहना था कि उसका प्रेमी दीपक थाने में है और उसे दीपक से मिलना है। यह देखकर लोग यहां जमा हो गए और युवती से पूरा मामला समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ नहीं बता रही थी।

वह दीपक का नाम लेकर रोए जा रहे थी। लोग युवती से लगातार दीपक और उसके बारे में पूछ रही थी। कि दीपक कौन है और वह कहां कि रहने वाली है। इस पर युवती का केवल इतना कहना था कि वह दीपक के साथ 9 माह से रह रही है। वो उससे प्यार करती है। मुझे दीपक से मिला दो।

दोनों के बीच हुआ था विवाद

रास्ते में हंगामा करने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस युवती को अपने साथ थाने ले गई। यहां पर बताया गया कि युवती का नाम पूजा पाल है और वह दीपक पाल से प्रेम करती है। यह दोनों निवाड़ी जिले के ही रहने वाले है। दीपक, भोपाल के किसी होटल में काम करता है।

बीच सड़क पर हंगामा करने लगी युवती

शुक्रवार की देर शाम वह भोपाल से अपनी प्रेमिका पूजा के साथ पृथ्वीपर पहुंचा तो उन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद दीपक उसे छोड़ चला गया था। ऐसे में पूजा उसे तलाशती रही, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उसने रोते हुए बीच सड़क पर हंगामा करने लगी। कुछ देर बाद दीपक भी थाने पहुंच गया। यहां पर पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और दोनों के बालिग होने एवं एक-दूसरे से प्रेम करने की बात कहते है। तो पुलिस पूजा को दीपक के साथ इस चेतावनी के साथ विदा कर देती है कि आगे से ऐसी हरकत न करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 02:50 pm

Published on:

10 Jan 2026 02:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / ‘मुझे मेरे दीपक से मिला दो…’ बीच सड़क पर लड़की ने काटा बवाल!

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक दिन पहले दिया नोटिस और चला दिया प्रशासन ने बुलडोजर,सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन

हाइवे से लगी बेशकीमती एक एकड़ सरकारी जमीन हुई अतिक्रमण मुक्त
टीकमगढ़

खेतों में सूखने लगे सब्जी के पौधे, अन्नदाता पर मौसम की मार

भीषण सर्दी और कोहरे से सब्जी फ सलों पर रोग का प्रकोप
टीकमगढ़

7 फ रवरी से 10 वीं.12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होगी शुरू, मोबाइल एप रखेेगा ऑनलाइन नजर

परीक्षा के लिए बनाए गए ४३ सामान्य और ३ अति संवेदनशील केंद्र
टीकमगढ़

तेज रफ्तार बाइक पिकअप से टकराई, सरपंच के बेटे समेत दो की मौत

टीकमगढ़

साल में एक बार होती है शहीद नरेंद्र मोहन झा पार्क की सफाई

कचरा और खरपतवार का अंबार, जिम्मेदार बेखबर
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.