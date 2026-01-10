‘मुझे मेरे दीपक से मिला दो…’ बीच सड़क पर लड़की ने काटा बवाल!

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के कस्बे में देर शाम एक युवक ने अपने प्रेमी को लेकर बीच सड़क पर जमकर बवाल काटा। सड़क पर बैठी युवती के कारण भीड़ एकत्रित हो गई। जिसके कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई।
दरअसल, शुक्रवार की देर शाम एक युवती टीकमगढ़-झांसी हाइवे पर बैठ कर रोने लगी। वह अपने प्रेमी दीपक को बुला रही थी। उसका कहना था कि उसका प्रेमी दीपक थाने में है और उसे दीपक से मिलना है। यह देखकर लोग यहां जमा हो गए और युवती से पूरा मामला समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ नहीं बता रही थी।
वह दीपक का नाम लेकर रोए जा रहे थी। लोग युवती से लगातार दीपक और उसके बारे में पूछ रही थी। कि दीपक कौन है और वह कहां कि रहने वाली है। इस पर युवती का केवल इतना कहना था कि वह दीपक के साथ 9 माह से रह रही है। वो उससे प्यार करती है। मुझे दीपक से मिला दो।
रास्ते में हंगामा करने के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस युवती को अपने साथ थाने ले गई। यहां पर बताया गया कि युवती का नाम पूजा पाल है और वह दीपक पाल से प्रेम करती है। यह दोनों निवाड़ी जिले के ही रहने वाले है। दीपक, भोपाल के किसी होटल में काम करता है।
शुक्रवार की देर शाम वह भोपाल से अपनी प्रेमिका पूजा के साथ पृथ्वीपर पहुंचा तो उन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिसके बाद दीपक उसे छोड़ चला गया था। ऐसे में पूजा उसे तलाशती रही, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उसने रोते हुए बीच सड़क पर हंगामा करने लगी। कुछ देर बाद दीपक भी थाने पहुंच गया। यहां पर पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और दोनों के बालिग होने एवं एक-दूसरे से प्रेम करने की बात कहते है। तो पुलिस पूजा को दीपक के साथ इस चेतावनी के साथ विदा कर देती है कि आगे से ऐसी हरकत न करें।
