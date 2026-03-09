9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

MP के इन इलाकों में भी बिछेगी रेल लाइन, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू की पहल

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई रेल सेवाएं शुरू कराने के लिए एक बार फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा।

2 min read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Akash Dewani

Mar 09, 2026

New Railway line construction in these areas Jyotiraditya Scindia initiative MP News

New Rail line construction initiative by Union Minister Jyotiraditya Scindia (फोटो- Patrika.com)

New Railway line construction:टीकमगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर और ओरछा क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल सुविधा दिलाने के उद्देश्य से केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने नई रेल सेवाएं शुरू कराने के लिए एक बार फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। क्षेत्र की जनता लंबे समय से सुबह भोपाल ट्रेन शुरू किए जाने की मांग कर रही है। (MP News)

रेल मंत्री को लिखे अपने पूर्व पत्र में सिंधिया ने विशेष रूप से खजुराहो से भोपाल वाया टीकमगढ़, छतरपुर नई रेल सेवा शुरू करने, टीकमगढ़, छतरपुर, ओरछा क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने और यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य रेल सेवा विस्तार की बात कही है। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र के लोगों को राज्य की राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों से सुरक्षित और सुगम संपर्क मिल सकेगा।

मंत्री सिंधिया ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

पत्र में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने लिखा 'उक्त पत्र में विशेष रूप से खजुराहों से भोपाल वाया टीकमगढ़-छतरपुर नई रेल सेवा प्रारंभ किए जाने, टीकमगढ़ छतरपुर क्षेत्र में रेत कनेक्टिविटी सुदृढ़ किए जाने तथा यात्रियों की सुविधा हेतु आवश्यक अन्य रेल सेवाओं के विस्तार का अनुरोध किया गया था, ताकि क्षेत्र के नागरिकों को राज्य की राजधानी एवं अन्य प्रमुख शहरों से सुगम्, सुरक्षित एवं समयबद्ध संपर्क उपलब्ध हो सके।

अतः विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अब तक की गई कार्रवाई, प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति तथा संभावित कार्ययोजना से पथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ताकि संबंधित जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिकों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सके।'

भाजपा नेता ने उठाई थी मांग

गौरतलब है कि भाजपा नेता विकास यादव ने भी टीकमगढ़, छतरपुर, ओरछा क्षेत्र के लोगों को बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खजुराहो से भोपाल वाया टीकमगढ़, छतरपुर प्रातःकालीन नई ट्रेन शुरू करने की मांग की थी। जिससे लोग दिनभर में राजधानी में अपना काम निपटाकर कम खर्च में वापस लौट सकें।

इसके अलावा उन्होंने खजुराहो से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच चलने वाली मैमू ट्रेन का विस्तार ग्वालियर तक करने, धार्मिक आस्था को देखते हुए उज्जैन से हावड़ा तक नई ट्रेन शुरू करने, रानी लक्ष्मी बाई झांसी से वाया ओरछा, चित्रकूट, प्रयागराज होते हुए अयोध्या तक बंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग भी रखी है। साथ ही ओरछा स्टेशन पर तुलसी एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, चंबल एक्सप्रेस और उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के स्टॉपेज की भी मांग की गई है। (MP News)

ये भी पढ़ें

सावधान… 15 मार्च के बाद ढीली होगी जेब, लग सकता है ब्याज का झटका
ग्वालियर
Income Tax Department rules 15th march last deadline for advance tax final installment mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 11:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / MP के इन इलाकों में भी बिछेगी रेल लाइन, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू की पहल

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: भतीजे ने चाचा के घर में ट्रैक्टर चढ़ाया, दीवार टूटने से परिजन दबे

tikamgarh news
टीकमगढ़

एसपी का एक्शन, प्रधान आरक्षक और आरक्षक निलंबित

tikamgarh
टीकमगढ़

बच्चा चोर की दहशत, शादी कराने आए दलालों को ग्रामीणों ने पकड़ा

tikamgarh
टीकमगढ़

प्राइवेट पार्ट में मारी लात, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

tikamgarh
टीकमगढ़

‘आपका पद पर बने रहना लोकहित में नहीं’, नपा अध्यक्ष को सरकार का अल्टीमेटम

irregularities in tikamgarh nagar palika president gets notice from government mp news
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.