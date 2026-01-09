खेतों में सूखने लगे सब्जी के पौधे, अन्नदाता पर मौसम की मार

गांव के किसान हरप्रसाद कुशवाहा ने दो एकड़ में तकनीकी आधार पर बैंगन की खेती की थी, लेकिन मौसम बिगड़ते ही पूरे खेत की फ सल खराब हो गई। पत्ते झड़ गए और पौधे सूखने लगे। जिससे किसान को फसल से एक रुपया भी आवक नहीं हो सकी। इसी तरह किसान इंदू कुशवाहा द्वारा डेढ़ एकड़ में की गई लहसुन की खेती भी पूरी तरह खराब हो गई। वहीं हरलाल कुशवाहा की डेढ़ एकड़ में लगी टमाटर की फ सल भी रोग की चपेट में आकर नष्ट हो गई।